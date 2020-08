NewFlaX- Umkehrformation

Im letzten HAM publiziert am 08.08.2020 haben wir von der Umkehrformation bei Gold berichtet, welche wir am 07.08.2020 detektiert hatten. Am 10. Und 11.08. geschah daraufhin dieses hier:Erst der Abfall des Goldpreises um 200 USD vom Top und danach der Übergang in ein Retracement. Nach 3 richtigen Vorwarnungen vor den 3 Deflationsschockwellen im Jahre 2020 war diese Vorwarnung die vierte genau eingetreoffene Vorwarnung vor wesentlichen Marktereignissen in diesem Jahr.Eine allgemeine Deflationsschockwarnung war sie nicht, denn es handelte sich um ein sektorales Phänomen.Heftige Teuerungsdaten aus den USA beherrschten die Woche:Sowohl PPI (Produktionspreiskostenindex) als auch CPI (Konsumentenpreisindex) kamen mit 0,6% Plus auf Monatsbasis herein. Das ist natürlich nur ein Monat und nicht repräsentativ. UNZULÄSSIG hochgerechnet auf Jahresbasis wären es aber 7,2% Inflation.Angst vor einer FED, die auf diese Daten geschockt reagieren könnte und ihre derzeit expansive Geldpolitik plötzlich straffen könnte, beherrschte die Woche. Unterstützt wurde diese Angst durch Wirtschaftsdaten, welche alle besser als erwartet hereinkamen: Retail sales (Einzelhandelsumsätze) mit 1,9% höher als erwartet 1,4%; Produktivität mit 7,3% besser als erwartet 3,5%; Industrieproduktion mit 3,0% besser als erwartet 2,9%; Kapazitätsauslastung mit 70,6% besser als erwartet 70%.Ob das nun wirklich Inflation wird, ist derzeit noch nicht zu sagen. Es ist eine Teuerung. Eine Teuerung kann auch eine Inflation sein, was aber bei 70,6% Kapazitätsauslastung wirklich noch nicht aktuell sein dürfte.Aktien reagieren auf eine solche Datenlage zerrissen:Gute Nachrichten führen zum Kauf durch Fundamentalisten und weil gute Nachrichten aber früher eine härtere FED ermöglichen würden, wenn sie nachhaltig blieben, führen gute Nachrichten zum Verkauf durch Geldflüchtlinge.Bisher gewannen außer bei Aktien, wo die verkaufenden Geldflüchtlinge knapp den Fundamentalkäufern unterlegen blieben, in anderen Werten die GeldflüchtlingeBitcoinSilberwie immer am besten am Silberpreis zu erkennen.Eine Äußerung der FED gibt es noch nicht, also wachsam abwarten und auf ECHTE und alle großen Bewegungen vorhersagende Signale hören.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.