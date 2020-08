Silber in US-Dollar, Monatschart vom 13. August 2020

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 13. August 2020

Ja, es sieht so aus, als hätte Silber aufgeholt. Immerhin ist eine Bewegung von 11,64 USD auf 29,86 USD ein ziemliches Kunststück für eine zuvor mehrjährige Seitwärtsbewegung von 14 USD bis 19 USD. Aber bedenken Sie Folgendes. Als Gold im Jahr 2011 sein Hoch bei 1.920 USD hatte, lag das Silberhoch bei 49,83 USD. Jetzt handelte Gold bis zu 2.075 USD, während Silber nur 29,86 USD erreichte. Silber folgt historisch gesehen Gold und das Gold/Silber-Verhältnis, das nahe bei 75 liegt und das Potenzial hat, noch viel tiefer zu sinken, deutet darauf hin, dass Silber noch viel Spielraum hat, um noch viel weiter aufzuholen. Silber - Eine einmalige Gelegenheit. Jetzt!Bei Midas Touch betrachten wir einen Top-Down-Ansatz aus einer Zeitrahmenperspektive, und das obige Monatsdiagramm zeigt warum. Dieser Trade hat einfach das Potenzial, lukrativ zu sein. Nach der mehrjährigen Seitwärtsbewegung zwischen 14 USD und 19 USD brach Silber mit Stärke aus. Die Katze ist aus dem Sack. Regierung, Institutionen etc. - sie alle wollen einsteigen. Dies führt zu Marktmanipulation und Volatilität.Während Gold wie in der Vergangenheit Gefahr läuft, irgendwann verboten zu werden und von der Regierung beschlagnahmt zu werden, hat Silber eine weniger bedrohliche Geschichte. Natürlich lauern überall Blasen wie z.B. bei den Immobilien, dem Aktienmarkt und den Fiat-Währung. Und ja, irgendwann wird auch der Edelmetallmarkt in einer Blase sein, aber höchstwahrscheinlich die allerletzte.