Prospect Resources: Unterzeichnung einer 7-jährigen Abnahmevereinbarung mit belgischer Sibelco N.V.

- Prospect unterzeichnet mit in Belgien ansässiger Sibelco N.V. Abnahmevereinbarung für ultra-eisenarmen Petalit aus dem Lithiumprojekt Arcadia.- Arcadia wird der weltweit größte Anbieter von ultra-eisenarmen Petalit sein.- Laufzeit der Vereinbarung von sieben Jahren für bis zu 700.000 metrische Tonnen (Trockengewicht, dmt).17. August 2020 - Das afrikanische Lithium-Unternehmen Prospect Resources Ltd. (ASX: PSC) ("Prospect" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen für sein Lithiumprojekt Arcadia ("Arcadia") einen neuen langfristigen Abnahmepartner gewonnen hat. Anschließend an die am 15. April 2020 bekannt gegebene Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) hat Prospect jetzt eine Abnahmevereinbarung mit Sibelco N.V.("Sibelco") geschlossen, einem weltweit führenden Unternehmen für Industriemineralien.Die über sieben Jahre laufende Vereinbarung sieht pro Jahr bis zu 100.000 dmt hochwertiges, ultra-eisenarmes Petalitkonzentrat ("Produkt") vor, was über die Laufzeit der Vereinbarung bis zu insgesamt 700.000 dmt führen wird. Die Preisformel für die Vereinbarung ist mit den Verkaufsverträgen der Endkunden sowie Mindestpreisgestaltungsmaßnahmen verknüpft. 100 % der Petalitproduktion des Unternehmens, die in der DFS (Definitive Feasibility Study, definitive Machbarkeitsstudie) aus dem Jahr 2019 angegeben wurde, ist jetzt durch Abnahmevereinbarungen abgedeckt.Prospects Managing Director, Sam Hosack, sagte: "Ich freue mich, bekannt zu geben, dass wir mit Sibelco eine Abnahmevereinbarung für Arcadias erstklassigen ultra-eisenarmen Petalit unterzeichnet haben. Sibelco ist der größte Händler von ultra-eisenarmen Petalit in Europa und möglicherweise weltweit. Wir glauben, dass dies die größte Abnahmevereinbarung für ultra-eisenarmen Petalit ist, die jemals unterzeichnet wurde. Sibelco ist ein globales Industriemineralunternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Nach Beginn der Produktion wird Prospect voraussichtlich der weltweit größte Produzent von ultra-eisenarmen Petalit sein."- Laufzeit: 7 Jahre ab Bekanntgabe der kommerziellen Produktion.- Jährliche Lieferung: Bis zu 100.000 dmt ultra-eisenarmes Petalitkonzentrat pro Jahr.- Spezifikation: 4,1 % Li2O, 0,05 % Fe2O3, ultra-eisenarmes Petalitkonzentrat.- Jährliche Treffen: Die Parteien werden verbindliche Liefermengen, Preise und Vertragsbedingungen für Endkunden für das folgende Jahr jährlich vereinbaren.- Preisgestaltung: Nach Erstattung ihrer jeweiligen Kosten werden sich die Parteien die Erlöse aus dem Verkauf an Endkunden zu vereinbarten Anteilen teilen.- Zahlung: unwiderrufliches Akkreditiv.- Kündigungsrechte: Prospect kann den Vertrag kündigen, falls Sibelco in keinem der beiden aufeinander folgenden Quartale mindestens 10.000 Tonnen Produkt aus keinem einem anderen Grund kauft, als dass der globale Marktpreis für Petalit unter einem vereinbarten Preisniveau liegt. Sibelco kann den Vertrag kündigen, wenn Prospect in zwei aufeinander folgenden Quartalen die vereinbarten Produktionsmengen für das Produkts nicht erreicht.Sibelco ist ein globales Unternehmen im Bereich Industriemineralienlösungen. Sibelco wurde 1872 gegründet und lieferte zunächst Quarzsand aus Lagerstätten in Flandern an die größten belgischen Glasproduzenten. Sibelco ist ein in Privatbesitz befindliches Familienunternehmen mit einem Umsatz von über 3,5 Milliarden Euro, 174 Produktionsstätten in mehr als 30 Ländern und einem Team von über 8.500 Mitarbeitern. Sibelcos Hauptprodukte sind Silika, hochreiner Quarz und Spezialmineralien wie Petalit. https://www.sibelco.com/Diese Pressemitteilung wurde von Herrn Sam Hosack, Managing Director von Prospect Resources Ltd., genehmigt.(ASX: PSC) Prospect Resources Ltd. (ASX: PSC, FSE: 5E8) ist ein an der ASX notiertes Lithiumunternehmen mit Sitz in Perth und Betrieben in Simbabwe. Prospects Vorzeigeprojekt ist das Lithiumprojekt Arcadia am Stadtrand von Harare in Simbabwe. Das Lithiumprojekt Arcadia repräsentiert eine weltweit bedeutende Lithiumressource in Festgestein und wird von Prospects erfahrenem Team rasch entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der kurzfristigen Produktion von Petalit- und Spodumenkonzentraten liegt.Lithium ist ein weiches silberweißes Metall, das hochreaktiv ist und in der Natur in seiner elementaren Form nicht vorkommt. In der Natur kommt es als Verbindung in Festgesteinslagerstätten (wie Arcadia) und Salzsolen vor. Lithium und seine chemischen Verbindungen haben ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, was zu zahlreichen chemischen und technischen Verwendungen führt. Lithium besitzt das höchste elektrochemische Potenzial aller Metalle, eine Schlüsseleigenschaft für seine Rolle in Lithium-Ionen-Batterien.

Vorsicht hinsichtlich zukunftsgerichteter Informationen: Diese Pressemitteilung kann einige Bezugnahmen auf Prognosen, Schätzungen, Annahmen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass seine Erwartungen, Schätzungen und prognostizierten Ergebnisse auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es keine Garantie dafür geben, dass sie erreicht werden. Sie können von einer Vielzahl von Variablen und Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen beeinflusst werden, die Risikofaktoren unterliegen, die mit der Art des Geschäfts verbunden sind, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier angegebenen abweichen. Alle Verweise auf Dollar ($) und Cent in dieser Pressemitteilung erfolgen in US-amerikanischer Währung, sofern nicht anders angegeben.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.