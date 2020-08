Gold: Aufwärtstrend bestätigt

Für den Goldpreis ging es in den vergangenen Wochen verstärkt aufwärts. Dabei schoben sich die Notierungen zunächst über die 2.000 USD hinaus, um in der vergangenen Woche einen steilen Rücksetzer einzuleiten.Auf dem mehrwöchigen Aufwärtstrend konnte eine Gegenbewegung eingeleitet werden. Die Notierungen besitzen somit die Chance, die Rally relativ direkt weiter auszudehnen und in Richtung 2.075 USD durchzustarten. Ein Anstieg darüber hinaus könnte den Weg bis 2.200 USD öffnen. Abgaben unter 1.860 USD bergen hingegen die Gefahr, schnell bis 1.818 USD zu fallen.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG