Gold- & Silbererträge sollen guten Herbst erleben

Die Korrektur der monetären Metalle hat Sie enttäuscht? Freuen Sie sich: Im Herbst wird es wahrscheinlich sehr gute Neuigkeiten für Gold- und Silberenthusiasten geben. Die Erträge der Produzenten sollten herausragend sein, während die meisten Sektoren hoffen, Ergebnisse zu liefern, die "nicht so schlimm wie befürchtet" sind. In einem vorherigen Artikel verwendete ich den unteren Chart als Beweis dafür, dass der Markt noch keine Spitze gebildet hatte. Ich lag richtig, doch ich meinte auch, dass die Goldaktien zumindest im Vergleich zum Metall an sich noch relativ billig seien.Mein Punkt ist, dass dies noch immer der Fall ist. Ja, viele Gold- und Silberaktien sind in diesem Jahr stark gestiegen. Einige haben Rekordhochs erreicht. Doch allgemein sind sie im Vergleich zu den Metallen noch relativ billig. Wenn ich mit der herausragenden Wahrscheinlichkeit rekordbrechender Erträge für Q3 2020 richtig liege, dann sollten die Aktienkurse steigen; auch wenn Gold und Silber an sich für den Rest des Jahres seitwärts gehandelt werden. Während ich diesen Artikel schreibe, wird Gold über 1.950 Dollar je Unze gehandelt und Silber über 26 Dollar je Unze. Dies sind großartige Preise für Unternehmen, die letztes Jahr bereits zu deutlich niedrigeren Niveaus Geld gemacht haben.Kernpunkt: Gold- und Silberproduzenten brauchen keine höheren Metallpreise, um Rekordprofite zu liefern - die besseren verzeichnen derzeit rekordverdächtigen Cashflow. Die durchschnittlichen Ergebnisse für Q2 wären ohne die COVID-19-Quarantäne besser gewesen. Ich denke nicht, dass wir ähnliche Quarantäneverordnungen in diesem Quartal erleben werden, selbst wenn es zu einer zweiten Infektionswelle kommt. Das bedeutet, dass phänomenale Q3-Ergebnisse den Markt treffen könnten, auch während die Angst bezüglich anderer Marktsektoren zunimmt.Und der Markt ist aufmerksam. Gold und Silber sind nicht länger ein nonkonformistisches Spiel. Die Metalle machen seit Wochen Schlagzeilen und ziehen zum ersten Mal in vielen Jahren das Interesse von allgemeinen Investoren auf sich - auch unter den jungen Robinhood-Investoren. Noch etwas. Der Ertragsrückenwind, den ich erwarte, gilt offensichtlich nur für Produzenten. Doch die meisten Produzenten entdecken nicht so viel Gold und Silber wie sie abbauen. Das bedeutet, dass sie die kleineren Unternehmen übernehmen müssen, die wirtschaftliche Vorkommen besitzen - entweder das oder sie verschwinden mit der Zeit.Ein Tsunami an Übernahmen im Gold- und Silbersektor braut sich zusammen. Die Situation für alle Unternehmen in dieser Branche ist also bullisch. Könnte ich falsch liegen? Natürlich. Ich habe keine Zeitmaschine. Damit das Szenario, das ich beschreibe, nicht auftritt, müssen Gold und Silber in den kommenden Monaten noch stärker fallen. Wenn Investoren davon überzeugt sind, dass die monetären Metalle Spitzen gebildet haben und sich von dort an alles abwärts bewegt, dann wird meine These über die Erträge in Q3 falsch sein. Ich denke nicht, dass dies geschehen wird. Ich sorge mich eher darum, dass Gold und Silber erneut steigen könnten, bevor ich mehr gekauft habe.Eine weitere Möglichkeit wäre ein weiteres Wasserfallereignis, das alle Aktien nach unten zieht. Schließlich sind Gold- und Silberaktien noch immer Aktien. Wir konnten zuvor und in diesem Jahr beobachten, wie sie von allgemeinen Markt-Meltdowns geschlagen wurden. Dies würde fantastische Gelegenheiten für diejenigen erschaffen, die Long Gold- und Silberaktien sind. Es könnte die letzte große Kaufgelegenheit sein, bevor die echte Manie dieses Marktes beginnt.Doch ich kann nicht garantieren, dass es dieses Jahr einen weiteren Markt-Meltdown geben wird. Währenddessen sollten sich Gold- und Silberaktien diesen Herbst gut entwickeln; auch wenn die Metall an sich im Konsolidierungsmodus bleiben. Und wenn die Metalle wieder steigen, dann werden sie sich natürlich noch besser entwickeln.© Lobo TiggreDieser Artikel wurde am 14. August 2020 auf www.independentspeculator.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.