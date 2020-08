Viele Edelmetallanleger fragen sich, ob der Silberpreis in den nächsten Monaten weiter steigen wird. Nun, das hängt davon ab, was mit dem Silberpreis in den nächsten zwei Wochen passiert. In meinem neuesten Video-Update "Wird sich die Silber-Rallye im August fortsetzen?" erkläre ich, was meiner Meinung nach bis Ende des Monats mit dem Silberpreis passieren wird.Dies ist natürlich nur meine Meinung, aber wenn man die Trends des Tageshandels und die zugrunde liegenden positiven Fundamentaldaten betrachtet, glaube ich, dass sich die Silberrally fortsetzen wird:Gegen Ende des Videos nenne ich meine Prognose, wo Silber bis Ende August schließen wird. Darüber hinaus spreche ich über die positive Veränderung im neuesten Silver CoT-Bericht, wie unten zu sehen:Dass der Silberpreis während des Rückgangs der Netto-Short-Positionen der Commercials höher steigt, könnte ein sehr positives Signal für eine weitere Rallye in den kommenden Monaten sein.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 16. August 2020 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.