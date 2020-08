David Morgan: Die große Silberkrise kommt

Greg Hunter von USAWatchdog sprach kürzlich mit David Morgan über die aktuellen Entwicklungen am Gold und Silbermarkt. Der Edelmetallexperte erklärt in dem Interview, dass aktuell großer Kaufdruck sowohl für Gold als auch für Silber existiere. Morgan glaubt, dass noch größerer Kaufdruck seitens der Industrie die Nachfrage und die Preise noch deutlich stärker steigen lassen könnte.Er erklärt dazu, dass die sogenannte große Silberkrise gerade beginnen könnte. "Die große Silberkrise wird wirklich bestätigt, wenn für den industriellen Gebrauch die Barrenkategorie der Commercials gekauft wird und es zu einer Panik kommt. Wenn Apple beispielsweise sagt, dass das iPhone 5G nicht produziert werden kann, weil dazu Silber benötigt wird und dieses zwar nachbestellt ist, es aber zwei Monate dauern wird, bis es geliefert wird, dann müssen sie die Produktionslinie schließen. Dies schwappt dann auf den Markt für Elektrofahrzeuge und auf andere Elektronikhersteller über. Wenn dies geschieht, also die Industrie, die 60% des Marktes ausmacht, in Panik gerät und Silber kauft, um es dann zu lagern, da sie befürchten, es könnte ihnen ausgehen. Und dies würde für sie das Ende ihres Geschäfts bedeuten. Das wäre 'die große Silberkrise'. [. . .] Wir sind noch nicht so nah dran, aber wir kommen näher."Laut Morgan befindet sich der Bullenmarkt für Gold und Silber aktuell in seiner dritten Anstiegsphase, welche üblicherweise die größten Preissteigerungen mit sich bringe.Weiterhin erklärt der Experte, dass die Währungen immer mehr an Wert verlören und die Inflation in Wahrheit viel höher sei als die meisten Menschen glauben.Abschließend vergleicht Morgan einen Bullenmarkt mit dem Ritt auf einem Bullen: "Ein Bullenmarkt ist dem Ritt auf einem Bullen, der bockt, um den Reiter vom seinem Rücken zu werfen, sehr ähnlich. Wir werden große Bewegungen nach unten sehen, wie in der vergangenen Woche. 15% an einem Tag, das wird schwache Hände vom Bullen fallen lassen und sie werden nie wieder aufsteigen. Die Hauptaufgabe eines Anlegers ist es, sich auf dem Weg bis fast nach oben festzuhalten und dann den Gewinn mitzunehmen. Also, seid vorbereitet, Leute. Bullenmärkte gehen auf und ab, und wir werden einige wirklich beängstigende Bewegungen auf und ab erleben."Hinweis: Sein Brief "Der Morgan Report" kann in deutscher Sprache unter www.morgan-report.de abonniert werden.[/i]© Redaktion GoldSeiten.de