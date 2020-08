AngloGold scheitert an 30-USD-Marke

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanische Minenunternehmen AngloGold Ashanti Ltd. konnte im Vormonat recht dynamisch über das zur letzten Analyse vom 3. Juni benannte Ziel-Level der 30-USD-Marke hinaus anziehen. In der Spitze wurde hierbei sogar neues Mehrjahreshoch bei 38,50 USD markiert. Allerdings bislang im Handelsmonat August ein Verlust von rund -12% auf dem Kurszettel vorzufinden ist. Ist der Ausbruch daher gescheitert? Dieser Fragestellung wollen wir uns wieder im Nachgang zuwenden.Wie man anhand des Tagesscharts sieht, scheiterte die Aktie nicht nur am Durchmarsch über die 30-USD-Marke, sondern vielmehr auch noch an der oberen und zugleich deckelnden Trendlinie des Aufwärtstrendkanals. Im Kontext der bisherigen Kursschwäche erlaubt sich dabei sogar noch ein weiterer Rückgang bis hin zur unteren Trendkanallinie im Bereich von rund 25,00 USD. Diese Schwäche ist kein muss und doch auch kein Beinbruch für den Fall von.Faktisch erlaubt sich dort eine interessante Einstiegs- oder Nachkaufchance für Gold- und Minen-Fans dieser Art. Sollten jedoch weitere Kurstiefs ausbleiben, könnte sich bei einer Stabilisierung auf gegenwärtigem Niveau, auch jetzt schon die Käufer im Bereich des 61%-Fibonacci-Retracements zurückmelden und eine Erholungsbewegung initiieren. Dazu sollte allerdings die Rückkehr über das Level von 30,00 USD im Sinne einer nachhaltigen Bewegung abgewartet werden. Sodann sollte es im weiteren Verlauf wieder zügig weiter gen Norden bis 31,54 USD und dem folgend bis zum letzten Reaktionshoch bei 38,50 USD hinauf gehen.Unterhalb der 30-USD-Marke bleibt jedoch das potenzielle Risiko weiterer Verluste bis eben rund 25,00 USD bestehen, welche sich bei ausbleibender Stabilisierung dort sogar noch weiter ausdehnen könnten. Der nächste charttechnische Haltepunkt würde sich dann erst wieder knapp unterhalb des Niveaus von 23,00 USD darstellen.Mutige und unverändert Gold bullische Marktteilnehmer könnten bereits jetzt auf eine Stabilisierung rund um 28,50 USD spekulieren. In diesem Fall dürfte es bei einer Rückkehr über das Level von 30,00 USD je Anteilsschein recht zügig weiter hinauf bis 31,54 USD und dem folgend bis 38,50 USD aufwärts gehen.Grundsätzlich erlaubt sich, trotz der jüngsten Schärfe der Verluste, weiteres Abwärtspotenzial in Richtung des Niveaus rund um 25,00 USD. Dort erscheint es allerdings möglich, dass die Bullen wieder aufdrehen und das Zepter an sich reißen wollen. Andernfalls wäre mit einem Einbruch unter 25,00 USD zusätzlicher Korrekturbedarf bis mindestens 23,00 USD gegeben.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.