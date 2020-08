Technische Analysepunkte deuten auf Aufwärtspotenzial für USD hin - Teil 1

Es ist eine Zeit lang her, dass wir einen Artikel über den US-Dollar veröffentlicht haben und es ist der perfekte Zeitpunkt, das zu diskutieren, was in den nächsten 6 bis 18+ Monaten passieren wird. Die Präsidentschaftswahl steht an und Trader/Investoren werden die Unsicherheit des Wahlzyklus sowie die anstehenden Veränderungen von Politik und Verantwortung als eine Warnung ansehen, dass Aktien und US-Dollar in den nächsten 6+ Monaten eine wilde Fahrt vor sich haben könnten.Üblicherweise sinkt der US-Dollar 6 bis 12+ Monaten vor wichtigen Wahlzyklen. Wann immer es starke Konkurrenz oder eine aktive und aggressive Kampagne zwischen zwei Personen gibt, steht eine Menge auf dem Spiel. Bei der Präsidentschaftswahl wird nicht nur ein Präsident gewählt - es wird zudem Innen-, Außen-, Sozial-, Wirtschafts- und Steuerpolitik bis weit in die Zukunft festgelegt.Wie Unternehmen und Wähler die Vorteile vs. Risiken interpretieren, entscheidet üblicherweise recht offen über das Ergebnis. Dennoch wählen Trader auf Basis ihres Vertrauens in die Politik und Führungskraft des neuen US-Präsidenten und/oder wie sie die neuen Risiken bezüglich neuer Politik, Gesetze und Regulierungen interpretieren.Die USA sind ein wichtiger Treiber des Weltwirtschaftswachstums auf der Welt. China ist das Land, das den USA in Sachen Wachstum am nächsten kommt, liegt im Jahresvergleich jedoch knapp 8,5% hinter der US-Wirtschaft. Selbst wenn wir China, Japan, Deutschland und Indien zu einem Wirtschaftsblock zusammenfügen würden, dann würde dieser die USA nur um 5,5% im Jahresvergleich schlagen.Deshalb wird der US-Dollar seinen Wert und seine Dominanz in der Welt behalten - zumindest einstweilen, wenn keine andere Weltwirtschaft auf ein Niveau steigt, das die US-Wirtschaft in Bedrängnis bringen könnte. Dies stimmt auch mit meiner Theorie überein, die uns dabei hilft, zu verstehen, wie Währungen (und Rohstoffe) in den Köpfen von Verbrauchern und Tradern verarbeitet werden.Ein einfaches Beispiel ist das Durchsuchen von Müll, um etwas Essbares zu finden. Jeder Mensch würde automatisch damit anfangen, die gefundenen Objekte nach der "besten Qualität" einzustufen - auch wenn sie alle Müll sind. Dieser Vorgang ist für diejenigen, die sich in einer solchen Position befinden, natürlich - man muss einfach die beste Objekte aus einem Müllhaufen als mögliche Lebensmittel identifizieren.Inwiefern gilt das für Währungen? Auch wenn bestimmte Währungen von Zeit zu Zeit attraktiv werden könnten, wenn Trader sie wertschätzen und stärkere, zukünftige Preise wahrnehmen, so werden wichtige Weltwährungen immer als "glänzender" als andere wahrgenommen werden. Beachten Sie dies, wenn wir unsere Denkweise bezüglich des US-Dollar erklären.Wie wir im unteren Chart sehen können, reagiert der US-Dollar auf Wahlzyklen, indem er üblicherweise 6 bis 12+ Monate vor dem Wahldatum an Stärke verliert. Vor jeder der letzten drei Präsidentschaftswahlen folgte ein Rückgang des US-Dollarwertes und ein Anstieg des US-Aktienmarktes. Im Jahr 2012 gab es praktisch keinen aktiven Herausforderer für Obamas zweite Amtsperiode - die erwartete US-Dollarentwicklung war recht verhalten.Im Jahr 2016 erlebten die USA eine der hitzigsten und aggressivsten Wahlkampagnen zwischen Hillary Clinton und Donald Trump - die erwartete US-Dollarentwicklung war deutlicher. Aktuell, während sich der Wahlzyklus erhitzt, erwarten wir eine ähnliche Dollarpreisspanne wie die von 2016~2018.Der anfängliche Abwärts-Selloff des US-Dollar scheint fast beendet zu sein. Die zweite Phase des US-Dollar-Wahlzyklus sollte eine mäßige Aufwärtsbewegung im Dollar verursachen, während der Aktienmarkt vor den Präsidentschaftswahlen ins Straucheln kommt. Unser Rechercheteam schreibt dies der Unsicherheit und möglichen Folgen eines Präsidentenwechsels sowie möglichen Auswirkungen bezüglich neuer Politik, Besteuerung, Regulierung und anderen zukünftigen Veränderungen zu.Trader flüchten sich zur Sicherheit am US-Aktienmarkt, während riskantere Sektoren an Stärke verlieren. Essentiell versucht jeder, Spekulationen darüber anzustellen, wie der Wahlzyklus ablaufen wird.© Chris VermeulenDieser Artikel wurde am 16. August 2020 auf www.thetechnicaltraders.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.