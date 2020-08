Standard Chartered: Aufwärtstrend für Gold bleibt intakt

Wie Kitco berichtet, sehen die Analysten von Standard Chartered den langfristigen Aufwärtstrend von Gold durch die Abverkäufe in der vergangenen Woche nicht gefährdet. Die wichtigsten Treiber der Rallye sehen sie im schwächeren US-Dollar und in den niedrigeren Zinssätzen."Trotz des stärksten Abverkaufs seit April 2013 bleiben die längerfristigen Aussichten für Gold konstruktiv," erklärte die Edelmetallanalystin Suki Cooper am Freitag. Entscheidend sei, ob diese Gewinnmitnahmen als kurzfristige taktische Liquidation erfolge oder es zu einer verstärkten Vorsicht bei den goldgedeckten ETFs komme. Das Open Interest und die Nettoabflüsse wiesen laut Cooper aber darauf hin, dass Anleger veraltete Long-Positionen und keine strategischen Positionen liquidiert haben.Abwärtsrisiken für Gold sieht die Londoner Bank im restlichen Sommer und im Herbst in einer Covid19-Impfung, einer raschen wirtschaftlichen Erholung, einer schwachen physischen Nachfrage, einer Zunahme des Recyclings und in weiteren ETF-Abflüssen aufgrund steigender Realrenditen.Letztlich bleibt Coopers Einschätzung aber positiv: "Vorbehaltlich weiterer Gewinnmitnahmen halten wir den längerfristigen Aufwärtstrend angesichts der USD-Schwäche und des Ausmaßes der Stimuli für intakt und erwarten, dass die Zinssätze niedrig oder negativ bleiben. Preisrückgänge werden wahrscheinlich als Kaufgelegenheit angesehen, da der makroökonomische Hintergrund für Gold weiterhin günstig ist." Langfristig positiv auswirken sollten sich die negativen Realzinsen, der schwache US-Dollar und die Inflationserwartung.© Redaktion GoldSeiten.de