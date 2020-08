USB: Gold könnte auf 2.300 USD steigen

Die Schweizer Bank UBS geht davon aus, dass der Goldpreis kurzfristig auf bis zu 2.300 USD steigen könnte. Dies berichtet fxstreet.com Demnach sehen die Analysten der Bank die Preisrückgänge vergangener Woche als vorübergehende Gewinnmitnahmen an. "Der Abverkauf bei Gold war auf eine Erholung der 10-Jahres-Realzinsen zurückzuführen, nachdem dieser auf Rekordtiefs im negativen Bereich gefallen waren. Die Nachfrage nach Gold in diesem Jahr wurde hauptsächlich durch Rekordzuflüsse in Gold-ETFs getrieben. Daher war die Preisreaktion übertrieben und sollte in Zusammenhang mit dem starken Preisanstieg vor dem Rücksetzer betrachtet werden," so UBS.Die Preisprognose für Ende des Jahres liegt unverändert bei 2.000 USD je Unze. In den kommenden Wochen und Monaten wären den Analysten zufolge aber deutlich höhere Preise möglich: "Kurzfristig könnte Gold bis auf 2.300 USD/Unze steigen, insbesondere falls die geopolitischen Spannungen zunehmen."© Redaktion GoldSeiten.de