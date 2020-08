Benchmark kündigt eine 21,0-Millionen-Dollar-Platzierung für seine Gold-Silber-Ressourcenbohrungen an

Edmonton, 18. August 2020 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Zusammenhang mit einer Privatplatzierung nach dem Best-Effort-Prinzip (nach bestem Bemühen) im Wert von bis zu 21.000.001 Dollar (die Platzierung) eine Vereinbarung mit Sprott Capital Partners LP (Sprott) als Lead Agent und gegebenenfalls einem aus einem oder mehreren weiteren Agenten bestehenden Syndikat (zusammen als Agenten bezeichnet) eine Vereinbarung unterzeichnet hat.Benchmarks Gold-Silber-Vorzeigeprojekt (das Projekt) befindet sich in einem über den Straßenweg erreichbaren Gebiet im Golden Horseshoe im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia. Mit den Mitteln aus der Platzierung wird das Unternehmen in der Lage sein, das Projekt weiter auszubauen und folgende Teilaktivitäten zu finanzieren:- Erweiterung des Bohrprogramms 2020 um bis zu 70.000 Bohrmeter;- Planungsarbeiten für ein Bohrprogramm im Jahr 2021 im Umfang von bis zu 100.000 Bohrmeter;- detaillierte Erschließungsarbeiten und technische Planungsarbeiten, um in Zukunft eine Entscheidung zugunsten eines Bergbaubetriebs zu ermöglichen.Bild Nr. 1 - Ergänzungsbohrungen in der Cliff Creek Zone und Anlage für die Archivierung des Bohrkernmaterialshttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53063/BNCH News Release - Launch of Sprott Financing Aug 18 2020 v.5 JG DD - SM edits - final clean_DE_PRcom.001.jpegDie Platzierung besteht aus einer Kombination von (i) bis zu 7.692.308 Einheiten des Unternehmens (Hard Dollar Units) zum Preis von 1,30 Dollar pro Einheit (der Ausgabepreis), mit denen ein Bruttoerlös von bis zu 10.000.000 Dollar generiert wird; (ii) bis zu 3.205.128 Einheiten des Unternehmens, die auf einer Flow-Through-Basis begeben werden (FT Units), zum Preis von 1,56 Dollar pro FT Unit, mit denen ein Bruttoerlös von bis zu 5.000.000 Dollar erzielt wird; und (iii) bis zu 3.428.572 Einheiten des Unternehmens, die auf einer Charity Flow-Through-Basis begeben werden (Charity FT Units), zum Preis von 1,75 Dollar pro Charity FT Unit, mit denen ein Bruttoerlös von bis zu 6.000.001 Dollar generiert wird. Die Hard Dollar Units, FT Units und Charity FT Units werden zusammen als platzierte Wertpapiere bezeichnet. Die FT Units und die Charity FT Units werden im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes als sogenannte Flow-Through-Aktien begeben. Die Käufer der Charity FT Units können solche Charity FT Units im Anschluss an eingetragene Wohltätigkeitsvereine spenden, die diese Wertpapiere dann zum Ausgabepreis verkaufen können. Die entsprechenden Käufer werden von den Agenten herangeführt; es kommen keine Flow-Through-Steuervergünstigungen zum Tragen. Bestimmte firmeninterne Personen können im Rahmen der Privatplatzierung ebenfalls Wertpapiere zeichnen.Jede Hard Dollar Unit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und der Hälfte (1/2) eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant ist ein Warrant) zusammen. Jede FT Unit und Charity FT Unit besteht aus einer Stammaktie, die nach dem kanadischen Einkommenssteuergesetz als Flow-Through-Stammaktie begeben wird, und der Hälfte (1/2) eines Warrants. Jeder ganze Warrant berechtigt dessen Inhaber zum Erwerb einer Non-Flow-Through-Stammaktie (eine zugrundeliegende Aktie) zum Ausübungspreis von 1,80 Dollar und kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden.Das Unternehmen hat den Agenten eine Option für den Verkauf von zusätzlich 15 % aus der Platzierung gewährt, die jederzeit bis spätestens drei Tage vor Abschluss der Platzierung zur Gänze oder in Teilen ausgeübt werden kann.Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT Units und der Charity FT Units wird vom Unternehmen für zulässige kanadische Explorationsausgaben in den kanadischen Projekten des Unternehmens verwendet, die als Flow-Through-Bergbauausgaben (im kanadischen Einkommensteuergesetz als Flow-Through Mining Expenditures bezeichnet) gewertet werden (die qualifizierenden Ausgaben). Auf sämtliche qualifizierenden Ausgaben wird mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 zugunsten der Personen/Unternehmen, welche die FT Units und die Charity FT Units zeichnen, verzichtet. Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Verkauf der Hard Dollar Units als Working Capital bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 15. September 2020 geschlossen und ist an bestimmte Abschlussbedingungen geknüpft, zu denen unter anderem auch der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Zulassung zum Handel an der TSX Venture Exchange bzw. der Genehmigung der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden, zählt. Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen sind die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten gebunden.In Anerkennung der von den Agenten erbrachten Dienstleistungen (zusätzlich zu der zwischen dem Unternehmen und Sprott vereinbarten Summe) hat sich das Unternehmen bereit erklärt, den Agenten eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses aus der Platzierung zu bezahlen und ihnen außerdem eine Menge von nicht übertragbaren Warrants (Vergütungswarrants) zu gewähren, die 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen der Platzierung ausgegebenen bzw. platzierten Wertpapiere entspricht. Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können. 