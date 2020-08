Yamana Gold - Zeit für ein bullisches Update

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die kanadische Yamana Gold Inc. Aktie konnte im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 22. Mai erwartungsgemäß weiter gen Norden ansteigen und somit auch den Widerstand bei 5,95 USD attackieren bzw. vielmehr überwinden. Dieses Level dient nunmehr auch als Unterstützung und doch erscheint diese aus gegenwärtiger Betrachtung gar nicht mehr erreichbar. Somit widmen wir uns direkt im Nachgang dem Fazit.Aufgrund der gestrigen Zugewinne von stolzen 7,50%, dürfte es auch heute im Zuge des bullischen Goldpreises über der Marke von 2.000 USD, erneute Kurssteigerungen geben. Hierbei hat sich, im Zuge der vorangegangenen Konsolidierung, ein kurzfristiger Aufwärtstrendkanal etabliert, welcher mit klaren Parametern durchaus richtungsweisend fungieren dürfte. Dementsprechend bleibt die Aktie oberhalb von 5,75 USD hochgradig bullisch einzuschätzen und dürfte im Sog des edlen Metalls durchaus das Hoch vom Juli bei 7,02 USD ansteuern.Innerhalb des hierbei etablierten Trendkanals erlauben sich im weiteren Verlauf zusätzliche Chancen in Richtung des Levels der Marke von 8,00 USD je Anteilsschein. Der nächste signifikante Widerstand lässt sich darüber hinaus im Bereich von 8,70 USD lokalisieren. Es verspricht sich somit durchaus noch weiteres Potenzial auf der Oberseite. Diese positive Aussicht erfährt allerdings bei einem Rückgang unter die frisch aufgebaute Unterstützung bei 5,75 USD sofortige Eintrübung.Denn neben dem Verlassen des kurzfristigen Aufwärtstrendkanals, könnte es durchaus zügig zu einem Rücklauf in Richtung der Unterstützung bei 4,80 USD kommen. Dort erscheinen erste Stützungskäufe durchaus denkbar und sollten den möglichen Abwärtsdruck dämpfen können. Darunter findet sich erst bei 4,20 USD ein weiterer Halt und doch wird deutlich, dass sich aufgrund der früheren Unterstützungen einige Nachfragezone recht deutlich herauskristallisieren.Aufgrund der aktuellen Bewegungsimpulse erscheint eine direkte Rally-Fortsetzung gut möglich und könnte innerhalb kurzer Zeit zu einer erneuten Attacke auf die Kursmarke von 7,00 USD führen. Das letzte Reaktionshoch bei 7,02 USD stellt dann auch die einzige Hürde im Rahmen des Aufwärtstrendkanals und Kursen bis rund 8,00 USD dar.Aufgrund der jüngsten Stabilisierung und des frisch etablierten Aufwärtstrendkanals, wird der Zone um 5,75 USD eine große Bedeutung zu teil. Sollten sich die Notierung nämlich darunter verabschieden, könnte es relativ zügig zu weiteren Verlaufswellen bis 4,80 USD und darunter bis mindestens 4,20 USD kommen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.