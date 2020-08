USD besitzt Aufwärtspotenzial - Teil 2

Im ersten Teil dieser Artikel-Reihe hob mein Rechercheteam den Wahlzyklus hervor und was wir in den nächsten 3 bis 6+ Monaten für das wahrscheinlichste Resultat für den US-Dollar und den US-Aktienmarkt halten. Während wir weiterhin unsere Daten und Charts betrachten, möchten wir klarer illustrieren, wie der Wahlzyklus im Zusammenhang mit Gelegenheiten und Trends des US-Dollar und des US-Aktienmarktes steht.Wir denken, dass die Abwärtsbewegung im USD mit der Aufwärtsentwicklung am Aktienmarkt und der Unterstützung ausländischer Währungen nach der unglaublichen Erholung der Preisniveaus am Aktienmarkt in den vergangenen 4+ Monaten zusammenhängt.Da Investoren innerhalb von Rallys an den US-Aktienmarkt gezogen werden, ignorieren viele Trader die Trends des US-Dollar, weil die Gewinne, die innerhalb einer Aktienrally verzeichnet werden, die Risiken/Verbindlichkeiten der US-Dollar-Preisveränderungen übersteigen. Seit der Spitze des USD am 20. März 2020 ist der Dollar um fast 10% auf Niveaus nahe 93,10 gefallen. Währenddessen ist der SPY über denselben Zeitraum um mehr als 51% gestiegen.Der Wochenchart des USD hebt die konkurrierenden Trendkanäle hervor, die die seitwärtsgerichtete Preisaktivität sowie die kürzlichen Tiefs derzeit antreiben. Der USD ist unter den Aufwärtspreiskanal ausgebrochen und befindet sich innerhalb des Abwärtspreiskanals. Die kürzlichen Tiefs scheinen der langfristigen Preistrendlinie, die als Unterstützung dient, sehr nahe zu sein.Wir denken, dass der USD derzeit ein Preistief nahe dem aktuellen, niedrig bepreisten Unterstützungskanal etabliert. Wir glauben, dass dies eine technische Preisbewegung bezüglich Unterstützung und Trend am US-Aktienmarkt ist, die kurz vor und während des COVID-19-Ereignisses stattfand. Vor 2020 tendierte der USD mäßig niedriger, nahe 97. Als COVID-19 zur stärkeren Sorge wurde, stieg der US-Dollar auf ein Niveau knapp unter 100. Dann, als der Zusammenbruch des US-Aktienmarktes zum 25. Februar stattfand, brach der USD auf Niveaus nahe 94,60 ein, bevor er auf eine Spitze nahe 103 stieg.Die Störung an den Weltmärkten sendete Schockwellen über die Währungsmärkte, als Trader und Investoren plötzlich realisierten, "dies ist nicht nur eine USA/China-Problematik - dieses Ereignis trifft jeden auf dem Planeten." Wir glauben, dass die Rally des USD nach dem Boden des Marktes am 20. März 2020 das Vertrauen der weltweiten Trader/Investoren widerspiegelte, die glaubten, dass die Federal Reserve auf eine Art und Weise agieren würde, die den Planeten in einer kritischen Zeit unterstützt. Es gab keine andere Institution auf der Welt, die effizientere und effektivere Hilfe hätte leisten können.Seit der Spitze nahe 103 ist der USD gesunken, da die Erholung des Aktienmarktes alle auf die Gewinnen von Technologieindustrie und anderen Sektoren fokussierte. Nun da der US-Dollar nahe eines Unterstützungskanals liegt und die Präsidentschaftswahlen nur 60+ Tage entfernt sind, denken wir, dass sich der Fokus bald weg von den Gewinnen am Aktienmarkt und hin zum Schutz von Assets, Währungsbewertungen und zukünftigen Erwartungen bewegen wird.Sollte unser Rechercheteam korrekt liegen, dann wird dieser Aufwärtstrend des USD eine mäßige Preiskonsolidierung und/oder einen Abwärtspreistrend am US-Aktienmarkt widerspiegeln. Diese Art von Muster würde andeuten, dass die Edelmetalle noch weiter steigen könnten, während Angst die Trader/Investoren vor den Wahlen von großen Positionen/Trades wegscheucht. Wenn wir richtig liegen, dann werden die Trader ihr Kapital von etwaigem Risiko fernhalten und zu sicheren Assets übergehen. Das wird eine Vervollständigung der zweiten Phase dieses US-Dollar-Preismusters widerspiegeln.Nachdem die Wahlen beendet wurden, werden Trader damit beginnen, ihre Assets neu zu positionieren; basierend auf neuer Politik, Versprechen und Richtung der US-Wirtschaft. Erinnern Sie sich: Die US-Wirtschaft ist noch immer der größte und effektivste Treiber des Weltwirtschaftswachstums. So sehr es viele Menschen auch nicht zugeben möchten - die USA treibt Weltwirtschaftswachstum und Optimismus an.Wie wir zuvor in anderen Artikel angedeutet haben, denken wir, dass der aktuelle "Shake-Out" in Währungen, Aktienmärkten und Schulden/Verbindlichkeiten etwa Ende 2021 zu einem sehr starken Preistrend für den US-Dollar sowie die wichtigsten, weltweiten Aktienmärkte führen wird... Sind Sie darauf vorbereitet?© Chris VermeulenDieser Artikel wurde am 17. August 2020 auf www.thetechnicaltraders.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.