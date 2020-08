Weitere Konsolidierung des Goldpreises wäre gesund

Neils Christensen von Kitco News sprach jüngst mit Ole Hansen, Leiter des Bereichs Rohstoffstrategie bei der Saxo Bank, über dessen aktuelle Einschätzung zu den Edelmetallmärkten.Der Analyst erklärt im Interview, dass ihn der große Verkaufsdruck für Gold in der vergangenen Woche nicht überrascht habe. Allerdings sei die Erholung schneller erfolgt als von ihm zunächst erwartet.Dem Edelmetallexperten zufolge konnte der Goldmarkt ein bedeutendes Retracement-Niveau durchbrechen, was kurzfristig einen erneuten Anstieg auf die jüngsten Allzeithochs signalisiere.Laut Hansen gebe es viele Gründe, warum Gold durchaus über 2.000 USD verbleiben sollte. Hier nennt er als Beispiele die sinkenden Anleiherenditen, den schwächeren US-Dollar, die überbewerteten Aktienmärkte und die anhaltende geopolitische Unsicherheit. Trotzdem hätte er sich eine stärkere/längere Korrektur gewünscht, damit die Anleger sich an die aktuellen Preise gewöhnen hätten können.Weiterhin erklärt Hansen, dass Fondsmanager in letzter Zeit vermehrt die Meinung vertreten, dass der Goldmarkt überkauft sei. Laut der Umfrage einer Investmentbank hielten 31% der Fondsmanager den Markt für überdehnt: "Das ist die höchste Zahl, denke ich, seit mindestens 10 Jahren. Die Fondsmanager beginnen sich also ein wenig Sorgen über diese erhöhten Niveaus zu machen."© Redaktion GoldSeiten.de