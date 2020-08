Goldpreis rückläufig; Dollar gewinnt an Stärke

Der Goldpreis fiel unter die 2.000-Dollar-Marke, als der US-Dollar langsam an Stärke gewann, so berichtet Investing.com . Investoren zogen sich vom gelben Edelmetall zurück, als der Dollar nach oben kletterte und die Rendite der US-Staatsanleihe nach Veröffentlichung des Fed-Protokolls stieg.Das Fed-Protokoll warnte jedoch auch, dass der Pfad der wirtschaftlichen Erholung von COVID-19 weiterhin unsicher bleiben würde. Ebenfalls hieß es, dass die Fed die Geldpolitik anpassen könne, um aggressivere Stimulimaßnahmen länger beizubehalten als prognostiziert.Währenddessen könnten jedoch zunehmende Spannungen zwischen USA und China Investoren zurück zum sicheren Hafen ziehen. Kürzlich setzten die USA das Auslieferungsabkommen sowie Steuerbevorzugung bezüglich Lieferungen mit Hongkong aus, nachdem China nationale Sicherheitsgesetze in der Stadt eingeführt hatte.© Redaktion GoldSeiten.de