Dynacor beruft Philippe Chave, CEO der PX Group, in den Verwaltungsrat

MONTREAL, Aug. 20, 2020 - Dynacor Gold Mines Inc. (TSX-DNG) (Dynacor oder die „Gesellschaft“), ein international f?hrendes Unternehmen im Bereich des Einkaufs und der Verarbeitung von Erz, das mit handwerklichen und Bergleuten zusammenarbeitet, die geringe Mengen abbauen, freut sich, mit sofortiger Wirkung die Ernennung von Philippe Chave, CEO der PX Group SA, als Verwaltungsratsmitglied bekanntzugeben.



„Wir freuen uns sehr, dass Herr Chave dem Verwaltungsrat von Dynacor beitritt“, so Jean Martineau, President und CEO von Dynacor. „Die nachgewiesenen Gesch?fts- und Entwicklungsf?higkeiten von Herrn Chave in einer globalen Landschaft, seine Zusammenarbeit mit institutionellen Investoren weltweit und sein Know-how in der Edelmetallindustrie werden f?r Dynacor und seine Aktion?re einen erheblichen Mehrwert f?r das internationale Wachstum darstellen.“

Herr Chave, geboren 1971, ist CEO der in der Schweiz ans?ssigen PX Group, einem globalen Metallverarbeitungskonglomerat mit zehn unabh?ngigen Unternehmen, das sich als Branchenspezialist auf die Verarbeitung und Umwandlung von Edel- und Nichtedelmetallen konzentriert. Der Konzern raffiniert und wandelt j?hrlich etwa 50 Tonnen Gold (1.600.000 Unzen) aus verschiedenen L?ndern um. 2015 startete die PX Group in Zusammenarbeit mit Dynacor das nachhaltige und ethisch einwandfreie Clean Gold-Programm PX IMPACT?.

Die PX Group h?lt derzeit einen Anteil von 2,19 % (850.175 Aktien) an Dynacor.

Herr Chave kommt mit zwanzig Jahren internationaler Erfahrung und einer erfolgreichen Karriere zu Dynacor, um Wachstum, operative Verbesserung und Innovation voranzutreiben. Diese Erfahrung umfasst internationale Gesch?ftsentwicklungen f?r Edelmetallschrott und Anlageprodukte f?r den europ?ischen und asiatischen Markt. Er ist verantwortlich f?r die Wertsch?pfung bei der Beschaffung durch strenge R?ckverfolgbarkeits- und Pr?fungsprogramme, um sicherzustellen, dass die Erwartungen der Kunden im Luxussegment erf?llt werden.

„Ich sehe eine gro?artige Gelegenheit, Dynacor als multinationales Unternehmen im Bereich des ethischen, von von handwerklichen und Bergleuten, die geringe Mengen abbauen, bezogenen Golds zu positionieren, zu dem etwa 40 Millionen Bergleute geh?ren, die in 80 verschiedenen L?ndern arbeiten“, so Philippe Chave. „Ich freue mich, meine Erfahrung in der Gesch?ftsentwicklung zusammen mit der Position der PX Group in der Luxusbranche, Verbindungen zu institutionellen Einrichtungen und verm?genden Familien sowie unserer Expertise in Bezug auf die R?ckverfolgbarkeit und Pr?fung von Edelmetallen in weltweitem Ma?stab zu Dynacor zu bringen.“

Herr Chave hat einen Bachelor of Science in Ingenieurwissenschaften von der EINEV (Ecole d'Ingenieurs de l'Etat de Vaud), Yverdon, Schweiz. Er spricht vier Sprachen, Franz?sisch, Englisch, Spanisch und Mandarin.

Die Gesellschaft gibt au?erdem bekannt, dass Herr Marc Duchesne aus dem Verwaltungsrat des Unternehmens ausgeschieden ist. Der Verwaltungsrat dankt Herrn Duchesne f?r all seine Beitr?ge zur Arbeit des Verwaltungsrats in den letzten Jahren und w?nscht ihm alles Gute f?r seine zuk?nftigen Unternehmungen.

?BER DYNACOR

Dynacor ist eine dividendenaussch?ttende Goldproduktionsgesellschaft mit Hauptsitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen ist ?ber die Verarbeitung von Erz, das von der ASM-Industrie (Artisanal and Small-Scale Mining; handwerkliche und Bergleute, die geringe Mengen abbauen) bezogen wird, in der Produktion t?tig. Derzeit produziert und erforscht Dynacor in Peru, wo das Managementteam ?ber jahrzehntelange Erfahrung und Fachkenntnisse verf?gt. Im Jahr 2019 produzierte Dynacor 80.677 Unzen Gold.

Dynacor produziert im Rahmen seines PX IMPACT? Goldprogramms umwelt- und sozialvertr?gliches Gold. Eine wachsende Anzahl unterst?tzender Unternehmen aus den Bereichen Luxusschmuck, Uhrenhersteller und der Investmentbranche zahlt unseren Kunden und strategischen Partnern f?r dieses PX IMPACT?-Gold eine kleine Pr?mie. Die Pr?mie erm?glicht Direktinvestitionen f?r die Entwicklung von Gesundheits- und Bildungsprojekten f?r unsere kleinen handwerklichen Bergmannsgemeinschaften.

Dynacor ist an der Toronto Stock Exchange (DNG) notiert.

