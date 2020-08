Jim Rogers über den nächsten Crash, Gold und was er Anlegern rät

David Lin von Kitco News sprach jüngst mit der Investorenlegende Jim Rogers über dessen Einschätzung zu Gold und zu den Märkten im Allgemeinen. Dieser geht nach eigener Aussage davon aus, dass die nächste Finanzkrise noch schlimmer ausfallen könnte als die diesjährige."Diese war sicherlich die schlimmste wirtschaftliche Zeit in meinem Leben bisher. Wir hatten dann eine große Rallye, weil die Regierungen überall unglaubliche Geldbeträge gedruckt und ausgegeben haben, aber das bedeutet nur, dass es beim nächsten Mal noch schlimmer wird", so Rogers. Zwar mögen die geldpolitischen Anreize die Finanzmärkte kurzfristig entlastet haben, doch die dadurch entstandene enorme Verschuldung werde langfristig negative Folgen für die Wirtschaft haben.Weiter erklärt er: "Vor sechs Monaten waren die Vereinigten Staaten die größte Schuldnernation in der Geschichte der Welt. Noch nie war jemand so hoch verschuldet. Seitdem haben die USA ihre Schulden um weitere Billionen erhöht."In Bezug auf Gold bleibt der erfahrene Investor bullisch eingestellt. Er glaubt, dass der Markt noch viel Luft nach oben habe. So sei Buffetts jüngstes Investment in Barrick Gold keinesfalls zu spät gekommen. "Wenn ich Recht habe, wird Gold viel, viel, viel höher steigen, bevor es vorbei ist. Gold kann sich durchaus in eine Blase verwandeln. Ich hoffe, dass dies nicht der Fall ist, denn wenn es sich in eine Blase verwandelt, muss ich verkaufen und ich möchte es nie verkaufen. Ich möchte, dass meine Kinder eines Tages mein Gold und Silber haben"Rogers gibt Anlegern folgenden Rat: "Wenn Sie etwas finden, das billig ist und eine positive Veränderung aufweist, werden Sie wahrscheinlich sehr reich." Er räumt allerdings ein: "Ich möchte noch einmal betonen, es ist nicht einfach. Dies ist keine einfache Möglichkeit, Geld zu verdienen oder sogar seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Daher ist - wie bei den meisten Dingen im Leben - viel Arbeit erforderlich."© Redaktion GoldSeiten.de