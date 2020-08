US-Dollar besitzt eine Menge Aufwärtspotenzial - Teil 3

Dies ist der letzte Teil unserer dreiteiligen Artikel-Reihe über den US-Dollar. Mein Rechercheteam glaubt, dass der US-Dollar vor den Präsidentschaftswahlen an Wert zurückerlangen wird und dann kurz vor dem Wahldatum in Stocken gerät, während Trader versuchen, das Resultat der Wahlen zu verdauen. In diesem Artikel werde ich Einblicke und technische Analysen mit Ihnen teilen. Hier finden Sie Teil 1 und Teil 2 der Reihe.Unser Rechercheteam hat ein Preismuster im US-Dollar hervorgehoben, das in den letzten 8+ Jahren relativ konsistent war. Dieses Muster deutet an, dass sich der USD in den nächsten 60+ Tagen nach oben bewegen wird, was wahrscheinlich mit einem Stocken und/oder Rückgang des US-Aktienmarktes korrelieren könnte. Kurz vor dem 3. November 2020, dem Wahldatum, sollte der US-Dollar ins Stocken geraten, während Trader und Investoren weltweit auf die Ergebnisse warten. Nach der Wahl werden wir die Rauferei beobachten können, wenn Trader und Investoren versuchen, ihre Assets neu zu positionieren, um Vorteile aus wahrgenommenen Gelegenheiten zu schlagen.Wir beginnen mit einem Blick auf unseren benutzerdefinierten Smart-Money-Index, dessen Wochenchart Sie unten finden. Dieser Chart hebt das 3-Hoch-Muster hervor, dass sich nach dem COVID-19-Zusammenbruch zu bilden scheint. Wir halten dies für wichtig, weil die "echte Smart-Money-Spitze" des US-Aktienmarktes nahe der Spitze im Januar/Februar 2018 auftrat.Demnach glaubt unser Rechercheteam, dass die echte organische Wachstumsspitze in den USA und den Weltmärkten bereits vor mehr als 2 Jahren auftrat - und nicht während der neuen Preisspitzen, die wir in den US-Märkten nach dem COVID-19-Zusammenbruch erlebten. Diese sekundären Preisspitzen waren spekulativ - keine organischen Wirtschaftswachstumsspitzen. Und spekulative Spitzen enden tendenziell in explosiven Kontraktionen.Es bleiben nur noch 60+ Tage für erfahrene Trader und Investoren, um sich auf eine Trump- oder Biden-Präsidentschaft vorzubereiten. Jeder Kandidat hat zahlreiche Ziele, Steuerpolicen und Ausgabenpläne formuliert. All dies beeinflusst die Art und Weise, wie sich Verbraucher und Unternehmen planen und darauf vorbereiten, sich innerhalb dieser möglicherweise neuen Wirtschaftskonstrukte zu bewegen. Wenn man über den möglichen Unterschied einer zweiten Trump-Amtsperiode und einer neuen Biden-Amtsperiode nachdenkt, dann sind die Einsätze für Investoren und Trader viel höher als viele erwarten.Aufgrund dieser Präsidentschaftswahl werden Trader und Investoren ihre Assets weg vom US-Aktienmarkt und exzessiven Risiken bewegen. Sie werden stattdessen wahrscheinlich sichere Häfen und unterbewertete traditionelle Investitionen anvisieren.Mein Rechercheteam denkt, dass der Übergang weg vom Technologiesektor und dem S&P eine Bewegung hin zum Schutz sein wird - weg von Risiken bezüglich eines möglichen Zusammenbruchs des US-Aktienmarktes. Wir glauben, dass das Dreifachhoch in unserem obigen Chart illustriert klar, wie die US-amerikanischen und weltweiten Aktienmärkte funktionieren - auch wenn Preischarts des NASDAQ und S&P 500 mäßig hohe Preisniveaus zeigen. Der benutzerdefinierte Smart-Money-Index zeigt ein klares Schulter-Kopf-Schulter-Muster, das sich bildet. Das ist ein starkes Anzeichen dafür, dass ein weiterer Rückgang der Preise in naher Zukunft erfolgen wird.