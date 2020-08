Manipulation des Edelmetallmarktes: Scotiabank zahlt 127,5 Mio. USD

Wie BNN Bloomberg unter Berufung auf das Justizministerium der Vereinigten Staaten und die Commodity Futures Trading Commission (US-Behörde zur Regulierung der Future- und Optionsmärkte) berichtet, sei die Scotiabank hinsichtlich der Vorwürfe wegen Manipulation des Metallmarktes Vergleichsvereinbarungen eingegangen.Demnach wird die Bank Geldstrafen von insgesamt 127,5 Mio. USD zahlen, einschließlich einer Zahlung von 17 Mio. USD an die CFTC aufgrund von Irreführung/Falschaussagen während der ursprünglichen Untersuchung.Der Metallhandelsabteilung der Scotiabank wird vorgeworfen, über Jahre hinweg durch sogenanntes "Spoofing", die Edelmetallmärkte manipuliert zu haben. Vier Trader sollen von Januar 2008 bis Juli 2016 tausendfach Orders eingestellt haben, um sie dann wieder zu löschen, bevor sie ausgeführt wurden. Auf diese Weise wird ein falsches Bild von Angebot und Nachfrage vermittelt und somit die Edelmetallpreisfindung massiv beeinträchtigt. Die Händler waren den Angaben zufolge in New York, London und Hongkong ansässig.2018 hatte die Scotiabank bereits 800.000 US-Dollar Strafe für die Gold- und Silber-Manipulation am amerikanischen Futures-Markt im Zeitraum von Juni 2013 bis Juni 2016 gezahlt.© Redaktion GoldSeiten.de