Will Rhind: "Wenn Sie jetzt Gold verkaufen, was kaufen Sie dann?"

Charlotte McLeod von The Investing News Network sprach in dieser Woche mit Will Rhind, Gründer und CEO von GraniteShares, über dessen aktuelle Einschätzung zu Gold. Dem Anlageexperten zufolge ist das gelbe Metall ein Risikomanagementinstrument und sollte einen festen Platz in den Portfolios der Anleger haben. Er sieht Gold nicht als Trade an, durch den man schnell Geld mache. "Wenn Sie jetzt Gold verkaufen, was kaufen Sie dann? Was ist die Alternative, die potenziell interessanter oder relevanter ist als Gold?"Die jüngste Aufwertung des Goldpreises sei für Rhind nur ein Ergebnis der Geschehnisse in der Gesamtwirtschaft und an und für sich kein Grund, zu kaufen oder Gold zu verkaufen. "Ich denke, dass das, was man in Bezug auf den zugrunde liegenden Preis sieht, nur das widerspiegelt, was auf dem Markt vor sich geht. Meiner Meinung nach solle man Gold langfristig halten, da es nicht mit den anderen Anlagen im Portfolio korreliert."Rhind geht im Interview außerdem auf die anderen Edelmetalle, allen voran Platin, ein. Das weiße Metall sei das einzige der vier Edelmetalle, das noch immer mehr als 50% unter seinem Allzeithoch handelt.© Redaktion GoldSeiten.de