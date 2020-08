Hecla Mining ebenfalls am Ausbruch gescheitert

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das nordamerikanische Minenunternehmen Hecla Mining Company konnte mit einer beinahe übermächtigen Performance von mehr als 80% allein im Juli überraschen. Dabei wurde der frühere Widerstand bei 3,30 USD massiv überrannt und in der Folge die eigentlich mittel- bis langfristigen Widerstandslevel der letzten Analyse vom 2. Juli erreicht. Mit der bisherigen Schwäche lässt sich allerdings feststellen, dass die Aktie punktuell am Widerstand bei 6,65 USD abgewiesen wurde. Mehr dazu im Nachgang.Derzeit steht der Monat noch im Gewinn und doch lässt sich anhand der Kursentwicklung ablesen, dass gegenwärtig eine Konsolidierung gestartet ist. Diese gestaltet sich anhand des Tagescharts in Form eines symmetrischen Dreiecks. Auflösung = trendfolgend nach oben und doch kann man auch die Augen vor einer größeren Gegenbewegung nicht gänzlich verschließen.Sollte es jedoch zu einer erneuten Attacke auf 6,65 USD kommen und der Kurs nach obenhin ausbrechen, könnte sich weiteres Potenzial in Richtung des Niveaus von 8,65 USD entfalten, bevor dann unter mittel- bis langfristiger Betrachtung Kurse oberhalb von 10,00 USD je Anteilsschein wieder interessant werden dürften. Unterhalb von 5,50 USD bzw. speziell 5,25 USD wird die Lage hingegen kritischer aus Sicht der Bullen.Vielmehr sollten dann nämlich die Bären das Ruder übernehmen können und die Notierungen weiter abwärts bis hin zum früheren Widerstandslevel - nunmehr Unterstützungsniveau - bei 4,05 USD zurückführen. Darunter wiederum wartet die jetzige Unterstützungszone bei 3,30 USD und sollte allerspätestens als Haltezone für die Bullen dienen können. Zumindest ist spätestens dort wieder mit erhöhter Nachfrage seitens der Bullen zu rechnen.Aktuell konsolidiert die Aktie auf sehr hohem Niveau. Sollte sich der Ausbruch über 6,65 USD herauskristallisieren können, darf man im Zuge der Überwindung dieses Widerstands mit einer weitere Rally bis hin zur nächsten Zielzone auf der Oberseite bei 8,65 USD kalkulieren.Löst sich die gegenwärtige Konsolidierung mit Kursen unterhalb von 5,25 USD in bärischer Gestalt auf, sollte man relativ schnelle Folgeverluste bis zur Marke von 4,00 bis 4,05 USD berücksichtigen. Im Ausdehnungsfall kommt es sogar noch zu einem Test der nunmehrigen Unterstützung bei 3,30 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.