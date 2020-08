Egon von Greyerz Interview: 2.000 Dollar Gold? Das ist gar nichts!

(Deutsche Untertitel sind im YouTube-Player verfügbar.)

0:40 Das neue Hoch ist keine Überraschung

1:40 Ging es zu schnell?

2:25 Viele höhere Preise bis Jahresende zu erwartet

3:10 Das alte Hoch wurde rasant überwunden

4:10 Buffet steigt bei Barrick Gold ein - ein Wendepunkt?

5:15 Die psychologische Wirkung ist bedeutend

5:50 Nur 0,5% des Finanzvermögens ist in Gold

6:20 Großanleger werden ihre Portfolios schützen müssen

7:50 Mit steigender Umlaufgeschwindigkeit kommt die Inflation

8:30 Gold-Kaufpanik in der Türkei

9:30 Heute Türkei, morgen Europa, USA etc.

10:50 Großbritannien mit über 20% Wirtschaftseinbruch im 2. Quartal

11:30 Vorübergehende Freistellungen werden zu Arbeitslosigkeit

12:25 Die größten Abriegelungen führen zu den größten Einbrüchen

13:50 Einzelhändler leiden besonders

14:45 Kreditstundungen in USA kaufen nur Zeit

17:00 Kreditausfälle führen zur Eskalation der Bankenkrise

18:15 Nur das nötigste Geld auf Bankkonten lassen

18:55 In Deutschland wird Insolvenzverschleppung betrieben

20:00 Kaufen Sie jetzt wichtige Dinge, solange sie noch verfügbar sind

Egon von Greyerz von Matterhorn Asset Management AG stellt sich den Fragen von Jan Kneist.Gold hat sehr schnell ein neues Hoch erreicht und unbekanntes Territorium betreten. Das lockt neue Käufer an, z.B. Warren Buffet, der Gold bisher nur schlechtgeredet hat. Ein Paradigmenwechsel findet statt und Billionen-Summen suchen nach Inflationsschutz. Die aktuell in der Türkei zu beobachtende Gold-Kaufpanik wird sich auf die ganze Welt ausbreiten und mit steigender Geld-Umlaufgeschwindigkeit wird die Inflation drastisch zunehmen. Länder mit starkem Lockdown leiden am schlimmsten, darunter UK und USA. Kreditstundungen kaufen nur Zeit und lösen nichts. Die Uhr tickt und Tag X naht. Kaufen Sie jetzt wichtige Dinge.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.