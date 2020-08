Kingston Resources Ltd.: Ordentliche Goldmineralisierungen

Heute die ersten Bohrergebnisse von australischen Goldprojekt der Firma Link . Die ersten 11 Bohrungen wurden ausgewertet und die Highlights können sich sehen lassen:Ordentliche Goldmineralisierungen mit Gehalten von rund 2 g/t bis zu 28 g/t in kürzeren Abschnitten sind ein guter Anfang. Wie zu sehen, liegen alle Treffer recht nahe an der Oberfläche bis zu einer maximalen Tiefe von 93 Metern.Es stehen noch über 40 (!) Auswertungen an und ich sehe die heutigen Resultate als einen guten Start an.Der Trend konnte mit den Resultaten auf rund einen Kilometer ausgedehnt werden, ist aber noch weiter offen:Ein guter Start in das neue Bohrprogramm auf den australischen Gebieten. Weitere Bohrungen stehen zur Auswertung an und sollten diese ebenfalls gute Treffer zeigen, dann könnte dieses Projekt entsprechend zusätzlichen Wert in die Firma einbringen.Strategisch muss das Management dann entscheiden, wo die Reise hingeht. Ich denke man könnte hier derzeit recht einfach einen Partner einbringen, jedoch wird man dies natürlich von den weiteren Resultaten abhängig machen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.