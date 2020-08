4 Infill-Bohrungen dehnen den höhergradigen Kern in Canada Nickels Nickel-Cobalt-Palladium-Projekt Crawford weiter aus

Kernbohruvon bis LängeNi Co Pd Pt S Fe

ng



(m) (m) (m) (%) (%) (g/t)(g/t)(%) (%)



CR20-48 34,0 402,0 368,00,31 0,0140,0260,0120,13 7,22

Einschlie34,0 288,0 254,00,34 0,0140,0230,0080,15 7,22

ßlich



Einschlie124,5 283,5 159,00,36 0,0140,0230,0080,16 7,22

ßlich



Einschlie151,5 223,5 72,0 0,40 0,0150,0270,0100,19 7,36

ßlich





CR20-49 36,5 402,0 365,50,28 0,0130,0240,0120,05 6,83

Einschlie36,5 210,0 173,50,35 0,0120,0370,0110,10 6,11

ßlich



Einschlie36,5 91,5 55,0 0,41 0,0130,0470,0190,19 5,34

ßlich





CR20-50 36,0 402,0 366,00,33 0,0160,0380,0140,58 7,51

Einschlie36,0 181,5 145,50,35 0,0170,0500,0200,67 7,84

ßlich



Einschlie124,5 162,0 37,5 0,40 0,0180,0510,0161,03 8,02

ßlich





CR20-52 27,0 402,0 375,00,30 0,0120,0230,0170,07 5,98

Einschlie27,0 157,5 130,50,35 0,0130,0240,0080,14 4,59

ßlich



Einschlie27,0 51,0 24,0 0,40 0,0140,0330,0110,23 4,43

ßlich

KernbohrRechtswHochwerNeigunAzimutLänge

ung ert t g



(mE) (mN) (°) (°) (m)

CR20-48 473378,5408693-80 215,1 402

5 ,

0

CR20-49 472855,5408922-80 215,1 402

7 ,

1

CR20-50 473559,5408586-80 34,9 402

2 ,

4

CR20-52 473173,5408816-80 214,9 402

1 ,

6

- Alle vier Bohrungen lieferten höhergradige Kernlängen von 130 m bis 175 m mit 0,35 % Nickel. Höhergradige Vererzung von 0,35 % Nickel oder höher wurde jetzt im westlichsten Teil der Main Zone über eine Streichlänge von 600 m durchteuft und bleibt in mehrere Richtungen offen.- Drei der vier Bohrungen waren über die gesamten Kernlängen von 366 m bis 375 m mit 0,30 % Nickel oder mehr vererzt einschließlich Kernlängen von 24 m bis 72 m mit 0,4 % Nickel.- Alle vier Infill-Bohrungen in dieser Pressemitteilung waren vom Beginn der Bohrung bis zur Endtiefe durchgehend vererzt. Sie wurden innerhalb des steil einfallenden höhergradigen Kerns niedergebracht, dessen wahre Mächtigkeit zwischen 40 bis 160 m schwankt.TORONTO, 20. August 2020 - Canada Nickel Company Inc. (TSX-V: CNC) (Canada Nickel" oder das Unternehmen") gab heute weitere ermutigende Analyseergebnisse aus Infill-Bohrungen in der Main Zone ihres Nickel-Kobaltsulfid-Projekts Crawford bekannt.Unser Infill-Bohrprogramm liefert weiterhin hervorragende Ergebnisse. Das zweite höhergradige Ressourcengebiet am westlichen Ende der Main Zone, das in unserer vorherigen Veröffentlichung der Infill-Bohrergebnisse identifiziert wurde, wurde durch diese neuen Bohrungen weiter bestätigt. Diese höhergradigen Ressourcenbereiche werden den ersten Schwerpunkt des Minenplans in der derzeit laufenden wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) bilden, die voraussichtlich zum Jahresende abgeschlossen sein wird, sagte Mark Selby, Chair und CEO von Canada Nickel. Wir haben jetzt die letzten drei Infill-Bohrungen für die Ressourcenaktualisierung fertiggestellt und bringen derzeit die Nachfolgebohrungen zu den zuvor gemeldeten hervorragenden PGM-Ergebnisse aus Bohrung CR20-32 (drei separate Abschnitte, einschließlich 2,6 g/t über 7,5 m) nieder und werden mit der Überprüfung mehrerer anderer höffiger geophysikalischer Nickelziele auf den mehreren Kilometern der Crawford-Struktur beginnen, die noch nicht überprüft wurden.Das Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford befindet sich im Zentrum des produktiven Bergbau-Camps Timmins-Cochrane in Ontario, Kanada, und grenzt an eine gut etablierte, wichtige Infrastruktur, die mit über 100 Jahren regionaler Bergbautätigkeit verbunden ist.Die Infill-Bohrungen in der Main Zone konzentrierten sich weiterhin auf eine deutlichere Abgrenzung und Höherstufung der höhergradigen Kernressource, die zuvor als Teil der Ressourcenschätzung definiert wurde. Sie fällt innerhalb der ultramafischen Einheit steil ein und besitzt eine wahre Mächtigkeit zwischen 40 und 160 m.Alle vier in dieser Pressemitteilung enthaltenen Infill-Bohrungen durchteuften mächtige Abschnitte mit Nickelvererzung und dehnen die höhergradigen Ressourcenbereiche weiter aus und grenzen sie besser ab. Die Analyseergebnisse aus den verbleibenden 12 Infill-Bohrungen werden in den nächsten Wochen veröffentlicht. Siehe Tabelle 1 und Abbildung 1 und 2 für Ergebnisse.- Die Infill-Bohrung CR20-48 lieferte 0,31 % Nickel über die gesamte Kernlänge von 363 m.- Die Infill-Bohrung CR20-50 lieferte 0,33 % Nickel über die gesamte Kernlänge von 366 m.- Die Infill-Bohrung CR20-52 lieferte 0,30 % Nickel über die gesamte Kernlänge von 375 m.- Höhergradige Vererzung von >0,35 % Nickel wurde jetzt über eine Streichlänge von ungefähr 600 m am westlichsten Ende der Main Zone umrissen.- Alle vier Infill-Bohrungen in dieser Pressemitteilung waren vom Beginn der Bohrung bis zur Endtiefe durchgehend vererzt. Sie erweitern die Abmessungen der höhergradigen (>0,35 % Ni) Vererzung am Westende der Vererzung der Main Zone.* Diese Bohrungen wurden in einem steilen Winkel von -80 Grad fast vollständig innerhalb des höhergradigen Kerns zur besseren Bestimmung des Gehalts niedergebracht. Die geschätzte wahre Mächtigkeit dieser Zone wurde aus früheren Bohrungen ermittelt und variiert je nach Lage des Abschnitts zwischen 40 und 160 m.Abbildung 1 - Draufsicht auf Main Zone Nickelressource, Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford, Ontario.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53117/Canada Nickel releases additional Infill assays 20080820_DE.001.pngAbbildung 1 - Draufsicht auf Main Zone Nickelressource einschließlich neu abgegrenzter höhergradiger (>0,35 % Ni) Vererzung, Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford, Ontario.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53117/Canada Nickel releases additional Infill assays 20080820_DE.002.pngAlle bis dato erhaltene Ergebnisse werden in eine aktualisierte Ressource aufgenommen, die jetzt bis Ende des Sommers erwartet wird. Die Infill-Bohrungen für dieses Ressourcenupdate sind jetzt abgeschlossen und die Bohrungen verfolgen jetzt die zuvor berichteten hervorragenden PGM-Ergebnisse aus Bohrung CR20-32 (drei Abschnitte einschließlich 2,6 g/t über eine Kernlänge von 7,5 Metern) weiter sowie mehrere andere höffige geophysikalische Ziele auf mehreren Kilometern der Crawford-Struktur an der Westseite des Highways, die noch nicht überprüft wurden.Alle bis dato erhaltene Ergebnisse werden in eine aktualisierte Ressource aufgenommen, die jetzt bis Ende des Sommers erwartet wird. MacRae, MSc, P.Geo., eine gemäß NI 43-101 qualifizierte Person, ist für das laufende Bohr- und Probenentnahmeprogramm, einschließlich Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC), verantwortlich. Der Bohrkern wird aus dem Bohrgerät entnommen, in versiegelte Kernablagekisten gelegt und zur Bohrkernprotokolliereinrichtung transportiert. Der Bohrkern wird markiert und über eine Länge von 1,5 m beprobt und mit einer Diamantsäge zersägt. Die Proben werden mit QA/QC-Proben eingetütet, die in Chargen von 35 Proben pro Los eingelegt werden. Die Proben werden in sicheren Beuteln direkt von Canada Nickels Bohrkernlager zu Actlabs Timmins, einem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor, transportiert. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) wird mittels Brandprobe durchgeführt, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und 17 andere Elemente mittels einer Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse durchgeführt wird. Zertifizierte Standards und Leerproben werden im Verhältnis von einer QA/QC-Probe pro 32 Kernproben eingefügt, sodass eine Charge von 35 Proben entsteht, die zur Analyse eingereicht werden.Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und gemäß NI 43-101 eine qualifizierte Person, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und ansonsten die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Auftrag von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt. Canada Nickel Company Inc. avanciert die nächste Generation von Nickel-Kobaltsulfid-Projekten, um Nickel und Kobalt zu liefern, die für die Versorgung des wachstumsstarken Elektrofahrzeug- und Edelstahlmarktes benötigt werden. Die Canada Nickel Company hat in mehreren Jurisdiktionen die Bezeichnungen NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM als Markenzeichen beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ohne Kohlenstoffemissionen. Canada Nickel bietet Investoren in Jurisdiktionen mit einem geringen politischen Risiko einen Hebel für Nickel und Kobalt. Canada Nickel ist derzeit durch ihr zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliches Vorzeigeprojekt, Crawford, ein Nickel-Kobaltsulfid-Projekt im Zentrum des produktiven Bergbau-Camps Timmins-Cochrane verankert.Mark Selby, Chair and CEOTel.: 647-256-1954E-Mail: info@canadanickel.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWarnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Informationen" gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Bohrergebnisse im Zusammenhang mit dem Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford, das Potenzial des Nickel-Kobaltsulfid-Projekts Crawford, Timing der Wirtschaftlichkeitsstudien und Ressourcenschätzungen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungsergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Vorausblickende Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das für die Ausgaben zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Liegenschaft erforderlich ist, Umwelthaftung (bekannt und unbekannt), allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Timing der aktualisierten Ressourcenschätzung, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung von Regierungsgenehmigungen und das Ausbleiben von behördlichen Genehmigungen oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als korrekt erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf vorausschauende Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegeben und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements und den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!