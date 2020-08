Chris Wood nennt Goldpreisprognose von 5.500 USD

Wie Business Standard berichtet, hat Christopher Wood von Jefferies eine noch bullischere Einschätzung zu Gold abgegeben. Zuletzt hatte er Anfang des Jahres in seinem wöchentlichen Schreiben "GREED & fear" eine Goldpreisprognose von 4.200 USD je Unze genannt. Diese hat Wood nun nach oben korrigiert.Der Finanzexperte glaubt nun, dass Gold eine Preissteigerung um mehr als 180 Prozent erleben und das Niveau von 5.500 USD erreichen könnte.Die Vorhersage basiert auf der Anpassung des Goldpreises an das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen der USA, als der Preis des gelben Metalls während des letzten säkularen Bullenmarktes im Januar 1980 seinen Höchststand von 850 USD/Unze erreichte.Wood erklärt: "Der Goldpreis entsprach damals 9,9 Prozent des verfügbaren US-Einkommens pro Kopf, welches 8.547 US-Dollar betrug. Der Goldpreis beträgt jetzt 1.952 USD oder 3,6 Prozent des verfügbaren Pro-Kopf-Einkommens der USA von 53.747 USD. Um 9,9 Prozent des verfügbaren US-Pro-Kopf-Einkommens zu erreichen, müsste Gold auf 5.345 USD steigen. Dies bedeutet, dass ein Preis von 5.500 USD jetzt ein vernünftiges Kursziel für dem Höhepunkt des aktuellen säkularen Bullenmarktes darstellt."Negativ auf Gold auswirken könnten sich laut Wood eine steiler verlaufende Zinskurve. Ein weiterer Grund zur Vorsicht sei die geringe physische Nachfrage in den Emerging Markets, speziell in Indien. Berichten zufolge ging die Nachfrage nach Gold in Indien im ersten Halbjahr des Kalenderjahres 2020 im Jahresvergleich um 55 Prozent auf 166 Tonnen zurück.© Redaktion GoldSeiten.de