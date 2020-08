Gold Chartanalyse: Test des alten Allzeithochs

Goldpreis Chartanalyse: Korrektur im Aufwärtstrend (Chart: TradingView

Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit April 2020 bei einem letzten Kurs von 1.947 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.Der Goldpreis hat in der vergangenen Woche wieder Schwäche gezeigt und ist bis auf das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2011, welches sich bei 1923,7 $ befindet, zurück gefallen. Ausgehend vom neuen Allzeithoch bei 2.089,2 $ blicken wir weiterhin auf eine 50% Korrektur in Bezug auf die Aufwärtsbewegung vom Juni-Tief bis zum August-Hoch. Der Aufwärtstrend im Tageschart ist unterbrochen; es liegt der Beginn einer Seitwärtsbewegung oder Konsolidierung vor. Zum Wochenschluss notiert der Goldpreis etwas unter dem 20 Tage Gleitenden Durchschnitt (blaue Linie).Aus Sicht des Tagescharts liegt ein etablierter Aufwärtstrend vor und grundsätzlich kann von weiter steigenden Kursen am Goldmarkt ausgegangen werden. Allerdings kann die negative Kursentwicklung mit dem kräftigen Kurseinbruch vor zwei Wochen als Warnsignal interpretiert werden.Das noch positive Chartbild würde dann auf negativ drehen, wenn die wichtige Kursmarke von 1923,7 $ und dann das Vorwochentief bei 1.874,2 $ unterschritten wird. In diesem Fall würde dann ein neuer definierter Abwärtstrend vorliegen, der weiteres Abwärtspotential bis 1.830 $ eröffnen könnte.Das aktuell neutrale Chartbild würde sich dann wieder deutlich verbessern, wenn das aktuelle Wochenhoch bei 2.024,6 $ überschritten wird. In diesem Fall könnte sich weiteres Aufwärtspotential bis zum Allzeithoch bei 2.089 $ entwickeln.© Karsten Kagels