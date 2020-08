Platin hadert mit der 1.000-USD-Marke

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Industrie- und Edelmetall Platin bleibt weiterhin ein Underperformer im Vergleich zu Gold oder insbesondere Palladium - siehe dazu die jüngste Analyse vom vergangenen Freitag ( 21.08. ). Unterhalb von 1.000 USD bzw. speziell dem Widerstand bei 1.020 USD verbleibt Platin somit in einer Seitwärtsphase. Allerdings könnte dies nur die Ruhe vor dem Sturm sein, denn bei Überwindung des Niveaus von 1.020 USD könnte sich durchaus rasches Aufwärtspotenzial von bis zu 200 USD je Unze generieren.Andernfalls ist ein weiteres Auspendeln zwischen rund 800 bis 1.000 USD zu erwarten. Erst ein deutlicher Rückgang unter das Unterstützungsniveau von 800 USD ruft die Bären auf die Agenda. Dementsprechend würde sich dann weiteres Verlustpotenzial in Richtung 700,00 USD und tiefer darstellen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.