Wie Silber in diese Woche gehandelt wird, wird einen signifikanten Trend für den nächsten Monat setzen. Ein Schlusskurs über dem Schlüsselniveau bedeutet, dass Silber weiter konsolidiert und ein Schlusskurs darüber könnte einen weiteren Schritt in Richtung 30 USD bedeuten. Seit Silber vor einigen Wochen 30 USD erreichte, hat es konsolidiert, was ein typisches Muster nach einem signifikanten Ausbruch ist.In meinem neuesten Video-Update "Wichtiges Silbermarkt-Update: Die Preisaktion der Woche wird den Trend bestimmen" erkläre ich, warum Silber über diesem Schlüsselniveau schließen muss, damit es im September in einem Aufwärtstrend bleibt:Weiterhin sagt der Edelmetallhändler, den wir auf der Website sponsern, dass die Verkäufe von Silbermünzen und -barren weiterhin stark bleiben. Die Kunden kaufen 80% Silberbullion, gegenüber 20% Goldbullion.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 23. August 2020 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.