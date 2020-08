Indiens Silberimporte könnten auf niedrigsten Stand seit acht Jahren fallen

Die Silberimporte Indiens werden in diesem Jahr voraussichtlich 40% niedriger ausfallen als im Vorjahr und das niedrigste Niveau seit acht Jahren erreichen. Dies berichtet Gulf Today Im Jahr 2019 habe das Land nach Angaben von Refinitiv GFMS 5.598 Tonnen Silber eingeführt. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres erreichten die Importe indes nur 1.900 Tonnen und haben sich damit verglichen mit dem Vorjahreszeitraum fast halbiert.Ein Grund für die geringeren Importe seien die mit den gestiegenen Preisen zusammenhängenden Verkäufe von Anlegern. "Investoren, die Silber auf höheren Niveaus gekauft haben, hatten nach langer Zeit die Möglichkeit, auszusteigen. Für einige hat es ein ganzen Jahrzehnt gedauert", so Chirag Thakkar, CEO der Amrapali Group Gujarat, einem führenden Silberimporteur.Ihre Verkäufe werden den Importbedarf für 2020 auf 3.000 Tonnen senken, den niedrigsten Stand seit 2012, glaubt Thakkar.© Redaktion GoldSeiten.de