Trillium Gold ernennt den Red Lake-Experten Bill Paterson zum Vice President Exploration

Vancouver, 24. August 2020 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM) (Trillium oder das Unternehmen) begrüßt William Bill" Paterson. Er wird als Vice President Exploration mit Wirkung zum 2. September 2020 die Leitung des Trillium-Explorationsteams übernehmen. Bill, vormals bei Goldcorp Inc. und Rubicon Minerals, beendet zurzeit seine Amtszeit als für die Bezirke Red Lake und Kenora zuständiger gebietsansässiger Geologe beim Ministerium für Energie, Entwicklung der nördlichen Gebiete und Bergbau der Provinz Ontario ab. Bill verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration. Davon verbrachte er 17 Jahre in Red Lake. Bill wird als Vice President Exploration Trilliums Goldexplorationsarbeiten mit seiner einzigartigen Kombination aus geologischem Fachwissen und technischen Kenntnissen über den Goldbezirk Red Lake sowie Gesundheitsvorsoge, Sicherheitsvorkehrungen und Management des an den Explorations- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens beteiligten Personals leiten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53145/Trillium_DE.001.pngFoto 1. William Paterson, PGeo, wird als Vice President Exploration in Trillium Gold Mines eintreten.Russell Starr, Präsident und CEO von Trillium Gold Mines, kommentiert: Wir sind begeistert und freuen uns sehr, jemanden von Bills Kaliber zu begrüßen, der unsere wachsende Anzahl erstklassiger Explorationsassets managen und auch unser Explorationsteam ausbauen wird. Trillium Gold verfolgt eine Strategie, die besten Geologen ihrer Klasse mit Erfolgsbilanzen bei der Suche nach hochgradigem Gold in Red Lake zu gewinnen. Trillium Gold weiß, dass die Kombination großartiger Assets mit hervorragenden Mitarbeitern der Schlüssel zu unserem Erfolg und zur Wertsteigerung für alle unsere Aktionäre ist.Herr Paterson ist ein professioneller Geologe in Ontario und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der übertägigen und untertägigen Exploration in Red Lake, einschließlich der Leitung des Programms für sehr tiefe Übertagebohrungen in der Mine Cochenour, die zur Untertageerschließung, zur Großprobenentnahme und zum Status einer Startermine führten. Bill begann in Red Lake als leitender Regionalgeologe bei Goldcorp Inc. und wurde mit seinen umfassenden Kenntnissen aller Teile der Grünsteingürtel Red Lake und Confederation Greenstone Belts zum Explorationsleiter befördert.Während seiner Tätigkeit für Placer Domes Asia Pacific Division in den 90er Jahren arbeitete Herr Paterson ausgiebig in Australien, Papua-Neuguinea und Westafrika. Bills soziale Kompetenz, Projektmanagementfähigkeiten und geologisches Fachwissen werden es Trilliums Explorationsteam erlauben, schnell und effizient Fortschritte zu erzielen, da die Explorationsaktivitäten beschleunigt werden.Weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung und den aktuellen Aktivitäten des Unternehmens erhalten Sie unter info@trilliumgold.com. Besuchen Sie unsere Website unter www.trilliumgold.com oder rufen Sie uns unter 604-688-9588 an.Im Namen des Board of Directors Trillium Gold Mines Inc.Russell StarrRussell Starr, President, CEO and DirectorIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch Trillium Gold Mines Inc. ist ein in British Columbia ansässiges Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralliegenschaften im stark höffigen Bergbaubezirk Red Lake im Norden von Ontario beschäftigt.Offenlegung und Warnung: Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Revision zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!