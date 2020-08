Über 1000 Jahre alten Goldmünzen in Israel ausgegraben

Israelische Jugendliche haben bei Ausgrabungsarbeiten mehrere Hundert Goldmünzen entdeckt, die seit mehr als tausend Jahren vergraben waren. Dies berichtet Reuters unter Berufung auf Informationen der Israel Antiquities Authority vom gestrigen Montag.Der Schatz wurde demnach am 18. August durch Jugendliche entdeckt, die freiwillig bei einer Ausgrabung halfen. In dem Gebiet soll ein neues Viertel entstehen. Versteckt waren die Münzen in einem Tongefäß.„Die Person, die diesen Schatz vor 1.100 Jahren vergraben hat, muss damit gerechnet haben, ihn wiederzubekommen und hat das Gefäß sogar mit einem Nagel befestigt, damit es sich nicht bewegt. Wir können nur mutmaßen, was ihn daran gehindert hat, zurückzukehren, um diesen Schatz wieder zu heben“, sagte Ausgrabungsdirektor Liat Nadav-Ziv.Die 425 24-Karat-Goldmünzen aus dem 9. Jahrhundert, waren, laut Robert Kool, Münzexperte bei der Antiquities Authority, zur damaligen Zeit ein bedeutendes Vermögen."Mit einer solchen Summe konnte man beispielsweise ein luxuriöses Haus in einem der besten Viertel von Fustat kaufen, der damals enorm reichen Hauptstadt Ägyptens", so Kool.© Redaktion GoldSeiten.de