UBS: Perfekter Sturm für Goldbergbauunternehmen hält wohl an

Laut Upsidetrader.com äußerte sich die UBS Anfang der Woche sehr optimistisch zu den Bergbauunternehmen. Demnach profitieren diese von den steigenden Preisen und den fallenden Kosten.In einem Update der UBS Equity Research heißt es: "Goldbergbauunternehmen sehen sich weiterhin in einem Perfekten-Sturm-Szenario mit steigenden Einnahmen (Goldpreise) und sinkenden Kosten (Rohöl und Effizienz). Dies impliziert: 1. eine bedeutende Generierung freien Cashflows und 2. wahrscheinlich geringere zukünftige Kosten als in der Planung vorgesehen."Die Analysten gehen davon aus, dass dieses Umfeld auch im kommenden Jahr bestehen bleiben wird, denn niedrige Realzinsen steigerten das Interesse der Anleger an Gold, das Management konzentriere sich weiterhin auf die Kapitaldisziplin und die Öl-Futures-Kurve verbleibe unter den Prognosen.© Redaktion GoldSeiten.de