Ross Norman über Gold, Silber und die Möglichkeit eines Dollar-Kollapses

In der aktuellen Ausgabe des "Miles Franklin Market Update" sprach Ross Norman, Gründer von MetalsDaily.com, über Goldinvestments im aktuellen Umfeld und die Möglichkeit eines Zusammenbruchs des US-Dollars.Nach Einschätzung Normans werden die negativen realen US-Treasury-Renditen das gelbe Metall weiter in die Höhe treiben. Er geht demnach davon aus, dass sich der Bullenmarkt fortsetzen wird, wenn die aktuelle gesunde Korrektur beendet ist. Auch eine hohe Inflation weltweit wäre ein wichtiger Antriebsfaktor für Gold.In Bezug auf Silber erklärt der langjährige Experte, dass das weiße Metall die Performance von Gold noch übertroffen habe und dies auch künftig tun werde, allerdings nicht unbedingt im gleichen Umfang wie zuletzt.Ein weiteres Thema ist die Lebensdauer von Währungen. Laut Norman bleiben Fiatwährungen im Durchschnitt nicht allzu lange erhalten. Genau aus diesem Grund sei das Anlegen in die sogenannten Hard Assets so wichtig. Die Wahrscheinlichkeit, dass der US-Dollar einen massiven Vertrauensverlust erleben werde, will Norman nicht benennen. Doch abhängig von der eigenen Einschätzung des Risikos sollte auch das Investment in Gold und andere harte Vermögenswerte höher oder niedriger ausfallen.© Redaktion GoldSeiten.de