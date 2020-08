First Energy Metals Ltd. kauft Goldprojekte in Australien

Minenportal.de meldete gestern eine Vereinbarung mit dem Privatunternehmen 1260945 B.C. Ltd., wonach First Energy 100% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien dieses Unternehmens erwerben soll, um auf diese Weise die 100%-Anteile (es existiert eine 2% Netto-Schmelz-Royalty) an drei Goldprojekten in Australien zu erhalten. Die Namen der Projekte sind Dalmorton, Viserion and Rhaegal.



Im Rahmen des Deals wird First Energy 23.500.000 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,205 $ pro Aktie ausgeben. Zudem werden über einen Zeitraum von vier Jahren ab dem Abschlussdatum Barzahlungen in Höhe von insgesamt 1.000.000 $ fällig. Weitere Aktien könnten zudem bei Erreichen bestimmter Meilensteine ausgegeben werden.





