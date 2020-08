Indiens Zentralbank erwägt deutliche Anhebung der Goldreserven

Einer Meldung des indischen TV-Senders ET Now von Mitte August zufolge erwägt die indische Zentralbank eine Anhebung ihrer Goldreserven.Während eines Treffens des Vorstandes der Reserve Bank of India soll der Vorschlag angebracht worden sein, die Goldbestände des Landes von zuletzt 6,5% der Gesamtreserven auf knapp 10% anzuheben. Gleichzeitig sollte der Anteil der US-Treasuries reduziert werden.Eine Entscheidung hierzu könnte frühestens beim nächsten Treffen am 23. Oktober fallen.© Redaktion GoldSeiten.de