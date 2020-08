Piedmont Lithium nimmt Bohrungen im Zinn-Spodumen-Gürtel Carolina wieder auf

- Bohrungen mit der Erprobung neuer Zielgebiete auf den Liegenschaften Core und Central des Unternehmens haben begonnen- Die Bohrungen werden auch zuvor identifizierte regionale Bohrziele im produktiven Zinn-Spodumen-Gürtel erproben.- Piedmont richtet sein Hauptaugenmerk auf die Erweiterung seiner Mineralressourcen und auf die potenzielle Steigerung der Lithium-Produktion aus amerikanischem Boden Piedmont Lithium Ltd. (Piedmont oder Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Bohrungen auf seinen Liegenschaften innerhalb des erstklassigen Zinn-Spodumen-Gürtels (ZSG) Carolina in North Carolina, USA, wieder aufgenommen hat. Das Bohrprogramm wird etwa 5.600 Meter umfassen. Die Hauptziele des Programms sind Bohrungen von Explorationszielgebieten auf den Liegenschaften Core und Central sowie von bisher unerprobten Spodumen-Vorkommen mit Pegmatit auf regionalen Liegenschaften (Abbildung 1).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53179/200826 - Piedmont Launches Drill Program_FINAL_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1 - Karte von Piedmonts Liegenschaft mit dem Lithium-Projekt mit Mineralressourcen, Explorationszielen und vorgeschlagenen BohrlöchernUngefähr 50% der gesamten Bohrlöcher sind dem östlichen Teil der Liegenschaft Core zugeordnet. Diese Bohrlöcher werden zwei zuvor identifizierte Explorationszielgebiete erproben (siehe Ankündigung vom 24. Juni 2019). Das Unternehmen wird zusätzlich das Gebiet 5 (Abbildung 1) erkunden, das eine Mineralisierung mit Gehalten von bis zu 2,10% Li2O aufweist (siehe Ankündigung vom 27. Januar 2020). Mehrere Gebiete mit geringem Mineralisierungspotenzial werden ebenfalls getestet, um festzustellen, ob diese Gebiete zusätzliches Ressourcenpotenzial bieten oder besser für die Lagerung von Abfallgestein und/oder die Bergwerksinfrastruktur geeignet sind.Auf der Liegenschaft Central sind 5 Bohrlöcher vorgesehen, um das frühere Explorationsziel zu erproben (siehe Ankündigung vom 23. April 2019). Die Bohrlöcher werden auf den Bohrergebnissen der Phase 4 aufbauen, die in unserer Ankündigung vom 27. Januar 2020 gemeldet wurden. Zwei Bohrlöcher sollen südlich und neigungsabwärts von den in Bohrloch 19-CT-019 gemeldeten Abschnitten (36,0 Meter mit 1,11% Li2O und 44,9 Meter mit 1,30% Li2O) erprobt werden.Der Rest der vorgesehenen Bohrungen wird auf die regionalen Liegenschaften von Piedmont verteilt. Die Bohrungen in Gebiet 1 (Abbildung 1) werden auf eine große robuste Bodenanomalie zusammen mit Aufschlüssen von spodumenhaltigem Pegmatit abzielen, die bis zu 2,37% Li2O enthalten. Zu Beginn werden in den Gebieten 2 und 3 (Abbildung 1) begrenzte Bohrungen durchgeführt, die auf signifikante Bodenanomalien und Spodumen in den Aufschlüssen abzielen. Bei Sunnyside werden Bodenanomalien und neu identifizierte Spodumen-Pegmatit-Vorkommen anvisiert sowie potenzielle Folgebohrungen der Bohrungen aus dem Jahr 2018, die in unserer Ankündigung vom 16. Oktober 2018 (20,1 Meter mit 1,42% Li2O) gemeldet wurden. Die Priorisierung der Bohrungen wird sich nach den Ergebnissen richten, und möglicherweise werden nicht alle regionalen Ziele gebohrt.Der President und Chief Executive Officer, Keith D. Phillips, erklärte dazu: Wir freuen uns, wieder Bohrausrüstungen im Einsatz zu haben. Der Zinn-Spodumen-Gürtel Carolina ist eines der bedeutendsten Spodumen-Vorkommen der Welt, und auf unseren Liegenschaften gibt es noch viele Ziele von hoher Priorität. Spodumen ist das vorherrschende Ausgangsmaterial für den schnell wachsenden Lithiumhydroxid-Markt, und da über 80% des weltweiten Hydroxids derzeit in China produziert wird, ist dies ein günstiger Zeitpunkt für Piedmont, seine Mineralressourcen in den Vereinigten Staaten zu erweitern. Piedmont Lithium Ltd. (ASX: PLL; Nasdaq: PLL) hält eine 100%-Beteiligung am Piedmont Lithium-Projekt, einem Vorproduktionsgeschäft, das auf die Herstellung von 22.700 t/Jahr Lithiumhydroxid in Batteriequalität in North Carolina, USA, abzielt, um die Lieferketten für Elektrofahrzeuge und Batterien in den Vereinigten Staaten und weltweit zu unterstützen. Piedmonts erstklassiger Standort im Südosten der USA wird durch eine günstige Geologie, bewährte Metallurgie und einen leichten Zugang zu Infrastruktur, Energieversorgung, F&E-Zentren für Lithium- und Batteriespeicherung, wichtige High-Tech-Bevölkerungszentren und nachgelagerte Lithiumverarbeitungsanlagen begünstigt. Piedmont hat 27,9 Millionen Tonnen (Mt) Mineralressourcen mit einem Gehalt von 1,11% Li2O gemeldet, die sich innerhalb des erstklassigen Zinn-Spodumen-Gürtels (ZSG) Carolina und entlang des Trends zu den Hallman Beam- und Kings Mountain-Minen befinden, die historisch gesehen zwischen den 1950er und 1980er Jahren den größten Teil des Lithiums der westlichen Welt lieferten. Der ZSG wird als eine der größten Lithiumprovinzen der Welt angesehen und befindet sich etwa 25 Meilen westlich von Charlotte, North Carolina. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen notwendigerweise Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Piedmont liegen, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Piedmont übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Bekanntmachung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um die Umstände oder Ereignisse nach dem Datum dieser Bekanntmachung widerzuspiegeln.Warnhinweis für US-Investoren bezüglich der Schätzungen gemessener, angezeigter und abgeleiteter Ressourcen: Die Mineralressource der Kerneigenschaft des Projekts von 25,1 Mio. t mit 1,13 % Li2O umfasst angezeigte Mineralressourcen von 12,5 Mio. t mit 1,13 % Li2O und abgeleitete Mineralressourcen von 12,6 Mio. t mit 1,04 % Li2O. Die Mineralressource der Zentralliegenschaft von 2,80Mt @ 1,34% Li2O umfasst angezeigte Mineralressourcen von 1,41Mt @ 1,38% Li2O und 1,39Mt @ 1,29% Li2O. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen wurden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der in Australien geltenden Wertpapiergesetze erstellt, die sich von den Anforderungen der US-Wertpapiergesetze unterscheiden. Die Begriffe "Mineralressource", "gemessene Mineralressource", "angezeigte Mineralressource" und "abgeleitete Mineralressource" sind australische Begriffe, die gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (der "JORC-Code") definiert sind. Diese Begriffe sind jedoch im Industry Guide 7 ("SEC Industry Guide 7") gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "U.S. Securities Act") nicht definiert und dürfen normalerweise nicht in Berichten und Einreichungen bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") verwendet werden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen, die die Mineralvorkommen von Piedmont beschreiben, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsanforderungen der US-Bundeswertpapiergesetze und den entsprechenden Vorschriften und Bestimmungen unterliegen. U.S.-Investoren werden dringend gebeten, die Offenlegung im Formular 20-F von Piedmont genau zu prüfen. Eine Kopie dieses Formulars ist von Piedmont direkt oder über das EDGAR-System auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov/ erhältlich.Erklärung der sachverständigen Personen: Die Informationen in dieser Pressemeldung, die sich auf Explorationsergebnisse, Explorationsziele, Mineralressourcen, Prozessgestaltung des Konzentrators, Kapitalkosten des Konzentrators, Betriebskosten des Konzentrators, Bergbautechnik und Bergbauplan beziehen, stammen aus den ASX-Ankündigungen des Unternehmens vom 26. Mai 2020, 25. Juni 2019, 24. April 2019 und 6. September 2018, die auf der Website des Unternehmens unter www.piedmontlithium.com eingesehen werden können. Piedmont bestätigt, dass: a) ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen ASX-Ankündigungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Mineralressourcen, Explorationszielen, Produktionszielen und damit zusammenhängenden prognostizierten Finanzinformationen zugrunde liegen, die von den in den ursprünglichen ASX-Ankündigungen enthaltenen Produktionszielen abgeleitet wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der relevanten kompetenten Personen in diesem Bericht präsentiert werden, gegenüber den ursprünglichen ASX-Ankündigungen nicht wesentlich geändert wurden.Diese Pressemeldung wurde vom CEO des Unternehmens, Herrn Keith Phillips, zur Veröffentlichung genehmigt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!