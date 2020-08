Perfekter Zeitpunkt für einen Blick auf Platin

Trevor Raymond, Leiter des Bereichs Research beim World Platinum Investment Council (WPIC), erklärte im Interview mit Neils Christensen von Kitco News kürzlich, warum für Anleger aktuell der perfekte Zeitpunkt sei, einen Blick auf Platin zu werfen. Laut dem Edelmetallexperten ist die Preisdifferenz von Gold und Platin zuletzt extrem angestiegen und hat fast Rekordniveaus von deutlich über 1.000 USD erreicht."Der Goldpreis erreicht ein psychologisches Niveau von 2.000 USD pro Unze, aber ich glaube nicht, dass das Interesse an Edelmetallen und sicherlich harten Vermögenswerten und alternativen Vermögenswerten gesunken ist", so Raymond. "Wir sehen viel mehr Goldinvestoren, die Platin als Alternative zu Gold betrachten oder möglicherweise als etwas, das kurzfristig eine Outperformance erzielen könnte."Zwar habe der Platinmarkt wenig Aufmerksamkeit erhalten, doch das Metall verfüge über großes Potenzial. Seit dem Abverkauf im März seien die Preise um fast 59% gestiegen. Gold ist seit seinen Tiefs vor fünf Monaten indes um 28,5% gestiegen.Laut dem Analysten sind seit April dieses Jahres 400.000 Unzen Platin in ETFs geflossen. "Platin ist ein viel kleinerer Markt, weit weniger Menschen beobachten ihn, aber das Wichtige ist, dass nur eine geringe Menge zusätzlicher Investitionen in Platin einen großen Unterschied in den Fundamentaldaten bewirken kann."Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage dürfte Raymond zufolge in diesem Jahr recht ausgeglichen sein. Allerdings brauche es nicht viel, um den Markt in eine Defizitsituation zu bringen. So würden die Umweltauflagen nur strenger und Unternehmen seien bereits jetzt bemüht, das teure Palladium durch das günstigere Platin zu ersetzen. Als Gamechanger für den Platinmarkt könnten zudem Wasserstofffahrzeuge fungieren, da die Länder nach einer saubereren Fahrzeugtechnologie suchten.© Redaktion GoldSeiten.de