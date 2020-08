Goldpreisrallye auf Vertrauensverlust für das Währungssystem zurückzuführen?

Die historische Rallye der Goldpreise könnte auf ein größeres Problem hindeuten, dies glaubt laut einer Meldung von Kitco News John LaForge von Wells Fargo. Genauer geht es um den Vertrauensverlust in das aktuelle Währungssystem."Gold hatte einen großartigen dreijährigen Lauf. Das Jahr 2020 war besonders stark, Gold legte seit Jahresbeginn um rund 35% zu", schrieb der Leiter der Real-Asset-Strategie bei Wells Fargo am Montag. "Im bisherigen Jahresverlauf haben wir die drei Hauptgründe dafür erläutert. Wir glauben, dass die Haupttreiber des Goldpreises im Prinzip die Folgenden sind: 1) niedrige reale langfristige Zinssätze, 2) übermäßiges globales Gelddrucken (quantitative Lockerung) und in jüngerer Zeit 3) ein schwächerer US-Dollar. "Doch es könnte einen weiteren bedeutenden Grund geben, der von den Marktteilnehmern kaum wahrgenommen würde. "Es gibt einen vierten Grund – der im Zusammenhang mit den anderen dreien steht – den Elefanten im Raum. Er heißt "Vertrauen". Das Vertrauen in Geld ist auf lange Sicht eine unstete Sache. Kein Papiergeld hat die Zeit überdauert, Gold schon. Gold ist der vertrauenswürdige "Wertspeicher" der Geschichte", so LaForge.Der starke Goldpreisanstieg könnte also ein Zeichen dafür sein, dass das Vertrauen in Geld und das herrschende geldpolitische System langsam nachlässt. "[Unser] Währungssystem funktioniert heute und es genießt viel Vertrauen. Doch der jüngste Anstieg der Goldpreise und Kryptowährungen könnte ein Zeichen dafür sein, dass eine kleine, aber wachsende Gruppe Menschen das weltweite Währungssystem in Frage stellt", so der Analyst.© Redaktion GoldSeiten.de