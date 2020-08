Portofino schließt Schürfgrabungsprogamm ab; beginnt luftgestützte Untersuchung für South of Otter

Vancouver, 26. August 2020 - Portofino Resources Inc. (POR: TSX-V) (POTA: FWB) (Portofino oder das Unternehmen) gibt erfreut bekannt, dass sein Explorationsteam ein erfolgreiches Programm aus mechanischen Schürfgrabungen und Bodenanomalietests auf seinem Konzessionsgebiet South of Otter, Red Lake (das Konzessionsgebiet), abgeschlossen hat. Wie zuvor berichtet, hat das Unternehmen 2 goldhaltige Quarzgänge entdeckt, deren Proben 18,0 Gramm pro Tonne (g/t) Gold und 8,19 g/t Gold ergaben. Eine erneute Analyse der ersten 12 Proben ergab in den ersten 2 Proben 16,0 g/t Gold bzw. 12,0 g/t Gold. Außerdem ergab eine dritte Probe 1,6 g/t Gold entlang einer ost-westlich verlaufenden, gering magnetischen geophysikalischen Anomalie 260 Meter südlich der ursprünglichen Entdeckung.Aufgrund der geringen Zahl an Ausbissen auf dem Konzessionsgebiet hat das Unternehmen ein Deckgestein-Schürfgrabungsprogramm durchgeführt, um den Oberflächenverlauf der neuen Goldzone zu erweitern. Zahlreiche Schlitzproben wurden aus 2 Ausbissgebieten genommen. Außerdem wurden ausgewählte Gesteinssplitter- und Stichproben aus 3 Bodenanomalien genommen, die sowohl Gold- als auch Silberziele enthielten, die 2001 von Goldcorp identifiziert wurden.Das Explorationsteam schloss 5 separate Schürfgräben auf voraussichtlichen Zielen über einen Transekt von 650 Metern ab, um geologische Kontaktstellen sowie erwartete Gold- und Silbermineralisierung zu identifizieren. Das Programm durchteufte erfolgreich mehrere geologische Kontaktstellen, die aus Goldcorps geophysikalischem Interpretationsbericht entnommen wurden. Das Team beobachtete mehrere Alterationszonen sowie Gebiete mit Sulfidmineralisierung. Proben wurden vorwiegend aus einer mehr als 20 Meter breiten Alterationszone auf dem Yellow-Jacket Trench genommen (Abbildung 1 unten), wo sekundärer Pyrit sowie in geringem Maße Sphalerit- und Chalkopyritmineralisierung beobachtet wurden. Die voraussichtliche Mineralisierung wurde in der Kontaktzone zwischen alterierten felsischen bis dazwischenliegenden Intrusiveinheiten und verkieseltem Vulkangestein identifiziert. Es wurden auch kleine Bereiche von Amphibolit durchteuft. Sulfidmineralisierung wurde in mehreren Quarzgangproben und nahe chlorit- und serizitreichem Vulkangestein beobachtet.Alle Proben wurden zur Goldanalyse sowie Spurenelement-Geochemie an das Labor Activation Laboratories (Actlab) in Thunder Bay geschickt. Die Ergebnisse von Actlab werden die geologische Interpretation des Unternehmens ergänzen, die auf dem Programm aus Schürfgrabungen, Oberflächenkartierung und Probennahme basiert, das nach Erhalt des luftgestützten geophysikalischen Berichts, der derzeit ausgearbeitet wird (siehe unten) abgeschlossen ist.Portofino berichtet, dass es die Firma Prospectair Geosurveys mit der Durchführung einer helikoptergestützten geophysikalischen Untersuchung auf dem Konzessionsgebiet beauftragt hat. Das unterstützende Team wurde am 24. August mobilisiert und die Untersuchung ist im Gange. Das Programm besteht aus rund 1.600 Linienkilometern aus GPS-kontrollierten, luftgestützten geophysikalischen Untersuchungen im Abstand von 50 Linienmetern, um eine qualitativ hochwertige Definition der geologischen Einheiten und ihren Strukturen zu erhalten. Das Unternehmen geht davon aus, dass es basierend auf magnetischen, radiometrischen und leitfähigen Anomalien sowie den kürzlich durchgeführten Kartierungs- und Probenarbeiten Bohrziele identifizieren wird.Portofinos CEO, David Tafel, sagte dazu: Abhängig von der Überprüfung der Ergebnisse aus den Schürfgrabungen und der luftgestützten Untersuchung werden wir sofort unsere nächste Explorationsphase starten und ein ersten Bohrprogramm durchführen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53181/2020 08 26 NR - POR reports successful trenching program commences airborne survey_DEPRcom.001.pngAbbildung 1. Drohnenbild von Portofinos 2020er Deckgestein-Schürfgrabungsprogramm -Yellow Jacket Trench.Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb des Grünsteingürtels Birch-Uchi-Confederation Lakes, der die weltweit bekannten Goldlagerstätten Red Lake beherbergt und das Projekt Dixie umfasst, das zurzeit von Great Bear Resources Ltd. (GBR) erbohrt wird. GBR hat kürzlich über aufregende Bohrergebnisse mit mineralisierten Abschnitten berichtet, die häufig Bonanza-Goldwerte im Zusammenhang mit sichtbaren, groben Goldkörnern aufweisen. Portofinos Lagerstätte liegt rund 8 km östlich von GBRs Claims.Das Konzessionsgebiet enthält hervorragende Ziele sowohl für eine Goldmineralisierung vom Typ Red Lake als auch für goldhaltige Basismetallprospektionsgebiete. Historische Arbeiten auf den Claims umfassten Prospektionen, Probenahmen, begrenzte Bohrungen und luftgestützte magnetische geophysikalische Messungen.Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Alex Pleson, P. Geo., in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, überprüft und genehmigt.Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Seine Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario) in der Nähe des hochgradigen Goldkonzessionsgebiets Dixie im Besitz der Firma Great Bear Resources Ltd. Darüber hinaus besitzt Portofino drei Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Ni-Cu-Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West in der Nähe von Atikokan. 