Vermögensallokation: TARGOBANK ermöglicht Kunden die Beimischung von Gold per Mausklick

Einfacher kommt man nicht an physisches Gold. Per Mausklick wird das gewünschte Edelmetallbei der TARGOBANK geordert und landet im Depot des Kunden. Dort fungiert die Ankerwährung Gold für die Kunden der TARGOBANK als zusätzlicher Baustein und Sicherungsanker im Sturm der makroökonomischen Gezeiten an den Finanz- und Kapitalmärkten - und zwar in doppelter Hinsicht:Weil Gold allein wegen seines intrinsischen Wertes gegen die Risiken der globalen Geldflutung schützt und weil das Produkt nicht nur virtuell existiert, sondern als physische Ware im Hochsicherheitstresor von pro aurum hinterlegt ist. Damit ist der TARGOBANK in Kooperation mit dem Münchner Edelmetallhandelshaus eine Möglichkeitgelungen, diein der Branche Seltenheitswert besitzt und aufgrund der zu befürchtenden globalen Großwetterlage viele auf Sicht navigierende Vermögenskunden finden dürfte.Denn nicht nur diese erwarten beim Blick zum Horizont nichts Gutes. Die überbordende internationale Verschuldung der Staaten treibt immer mehr Anleger und Sparer zu edelmetallbasierten Investments, die besonders in einem schwierigen stürmischen Marktumfeld als mögliche "Versicherung“ gegen Vermögensverluste geschätzt werden. "Wir erleben die höchsten Umsätze in der Firmengeschichte - rund 50 Prozent mehr als zu Spitzenzeiten in der Finanzkrise 2008/2009“, bilanziert pro aurum-Gründer Robert Hartmann die sprunghaft steigende Nachfrage nach edlen Metallen.Lieferengpässe, wie sie zu Beginn der Corona-Pandemie viele Goldhändler vermelden mussten, schließt Hartmann für pro aurum aus. "Unsere verantwortlichen Händler haben die Entwicklung der Nachfrage schon sehr früh richtig antizipiert und pro aurum Zugriff auf sehr erhebliche Mengen Goldbarren und -münzen verschafft. Somit waren wir für den Ansturm auf unsere physischen Bestände bestens gerüstet und lieferfähig“, so Hartmann. Die Jagd von Allzeithoch zu Allzeithoch bescherte dem gelben Metall nun abermals einen enormen Kundenansturm, auf den sowohl pro aurum als auch die TARGOBANK bestens vorbereitet sind.Auf dieser Welle surft nun auch die TARGOBANK. Dem Tochterunternehmen der Crédit Mutuel Alliance Fédérale- eine der größten und finanzstärksten Bankengruppen in Europa, die mit der Bank Crédit Industriel et Commercialauch international agiert - gelingt es mit ihrem neuen digitalen Angebot,die stabilste Währung der Menschheitsgeschichte in die moderne Anspruchswelt der Bankkunden des 21. Jahrhunderts zu transferieren. Zwar möchte eine wachsende Kundenklientel Edelmetalle physisch besitzen, aber nicht auf die Sicherheits- und Servicestandards eines soliden Bankenkonzerns verzichten.Das innovative Edelmetall-Produkt der TARGOBANK liefert beides: die Vorteile einer servicestarken Bank und die Expertise eines der renommiertesten Edelmetallhändler im deutschsprachigen Raum. Zum einen werden die Kunden der TARGOBANK unmittelbar nach dem Kauf rechtlicher Eigentümer einer Münze oder eines Barrens mit einem vordefinierten Gewicht und vermeiden dadurch das bei Papiergold generell existierende Emittentenrisiko. Zum anderen erfolgen eine sichere Verwahrung bei pro aurum und die direkte Einbindung in das persönliche Vermögensportfolio des Kunden. Selbstverständlich ist auch eine Auslieferung der Goldbestände jederzeit möglich.Nach intensiver Vorbereitung sind alle technischen und organisatorischen Fragen geklärt und die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Startschuss am 24.08.2020 erfüllt. Zum Handelsstart von physischem Gold werden 10 verschiedene Goldbarren bzw. -münzen online handelbar sein.Jedes einzelne Produkt erhält eine eigene Kennnummer mit identifizierendem Charakter. Goldinteressenten können dann bequem von zu Hause ein konkretes Goldprodukt auswählen, sich über den neuen Börsenplatz "pro aurum“ handelbare Kurse anzeigen lassen und Käufe bzw. Verkäufe online abschließen. Innerhalb kürzester Zeit erhält der Anleger dann eine Bestätigung seiner Transaktion mit anschließender Buchung ins Depot. Dabei fallen keine Ordergebühren an. Ebenso stehen Berater in der Vermögensberatung der TARGOBANK für das Thema physisches Gold zur Verfügung.Bereits heute zählen ungefähr 240 Banken zum Kundenkreis von pro aurum. Die besonders innovative TARGOBANK hat mit der Einführung des Online-Handels von physischem Gold Neuland betreten und damit für die eigene Kundschaft den Grundstein für eine Anlageklasse gelegt, die angesichts der ungelösten globalen Schuldenproblematik auf lange Sicht über erhebliches Entwicklungspotenzial verfügt.Physischen Goldhandel in Eigenregie zu betreiben, macht aus Kostengründen bei vielen Großbanken allerdings keinen Sinn und wäre - mit der Prämisse, rentabel zu sein - wohl kaum möglich.Johann Gess ist überzeugt, dass in der deutschen Bankenlandschaft in puncto physischer Goldhandel erheblicher Handlungsbedarf existiert. "Bei pro aurum hat sich seit der Gründung im Jahr 2003 ein hohes Maß an Expertise und ein enormer Erfahrungsschatz angesammelt. Mittlerweile können wir grundsätzlich jeder Bank den komfortablen Zugriff auf physische Goldprodukte ermöglichen. Ab einer bestimmten Größenordnung der Bank gibt es keine stichhaltigen Gegenargumente.“© pro aurum GmbH