TD Securities: Goldpreiskonsolidierung könnte noch Monate dauern

Gold könnte den stärksten und längsten Teil der aktuellen Konsolidierung noch vor sich haben, dies glauben laut einer Meldung von Kitco News die Analysten von TD Securities.Das gelbe Metall stelle den während der Pandemie gestarteten Aufwärtstrend, der die Preise seit März gestützt hat, in Frage, heißt es seitens TDS. Nach einer Phase extremer Dynamik komme es tendenziell zu starken Rücksetzern und einem begrenzten Aufwärtstrend, was darauf hindeute, dass eine Konsolidierungsperiode Monate dauern und es noch zu weiteren Preiseinbrüchen kommen könnte.Die Strategen gehen von weiteren Rücksetzern aus, sofern die Goldpreise in dieser Woche keine Erholung starten. "Sollte der Goldpreis den während der Pandemie gezeigten Aufwärtstrend nicht fortsetzen, könnten wir einen stärkeren Abbau von Positionierungen erleben", heißt es in einem Update der Investmentbank.Die längerfristige Prognose der Analysten bleibt allerdings positiv für das gelbe Metall. "Wir gehen davon aus, dass die vorherrschenden makroökonomischen Rückenwinde die Realzinsen durch finanzielle Unterdrückung weiterhin drücken werden, was darauf hindeutet, dass das Kapital weiterhin Schutz in den Edelmetallen suchen wird." Entsprechend böten sich die niedigeren Niveaus als Kaufgelegenheiten an.