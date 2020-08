Warum Portfoliomanager Joe Foster Gold über 3.000 USD steigen sieht

Joe Foster, Portfoliomanager bei Van Eck, war jüngst Interviewgast bei Van Ecks Reihe "Trends with Benefits" und sprach ausführlich über die Vorteile von Gold im aktuellen Umfeld.Foster, der sein Kursziel für das gelbe Metall kürzlich auf 3.400 USD angehoben hatte, nennt während des Interviews zwei besonders bedeutende Faktoren, von welchen Gold derzeit profitiere. Zunächst einmal verliehen die niedrigen Zinsen und negativen Realzinsen dem Edelmetall Attraktivität im Vergleich zu anderen Vermögenswerten. An zweiter Stelle nennt er die aktuell vorherrschenden finanziellen und systemischen Risiken, welche die Rolle von Gold als sicherer Hafen unterstrichen.Die jüngste Konsolidierung der Goldpreise hält Foster für gesund und notwendig. Sein letztes Kursziel von 2.000 USD war viel schneller erreicht worden, als er vermutet hatte.Foster spricht zudem darüber, dass die Goldproduktion langsam beginne zu stagnieren und künftig sogar fallen könnte, da es an Entdeckungen von neuen hochwertigen Lagerstätten mangle. Zudem gehe er davon aus, dass das Recycling von Altmetall mit den steigenden Preisen zunehmen könnte.Die Goldbergbauunternehmen seien laut Foster momentan in sehr guter Form und ein Investment im aktuellen Umfeld durchaus eine Überlegung wert.© Redaktion GoldSeiten.de