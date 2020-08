Salt Lake Potash Ltd.: Unterstützung von institutionellen Investoren

Salt Lake bekommt immer mehr Unterstützung von institutionellen Investoren. Zuletzt hat Fidelity den Bestand von 27,8 auf 54,6 Millionen Aktien fast verdoppelt und 10,78% an Salt Lake in den eigenen Büchern. Auch die Schweizer Lomard Odier haben in der Kapitalerhöhung wieder über 10 Millionen Aktien gekauft und halten nun 59,76 Millionen Aktien bzw. 11,80% (Link).Warum die institutionellen Anleger Salt Lake Potash kaufen ist einfach. Es ist eine Cash-Flow-Story, die von dieser Sorte Anleger immer gesucht wird.Lake Way ist die erste Mine von Salt Lake und diese befindet sich bereits seit Monaten im Bau. Nun ist sie komplett finanziert und im 1. Quartal 2021 soll die Produktion starten.Läuft alles nach Plan, dann wird die Firma pro Jahr ein EBITDA von mehr als 100 Millionen AUD EBITDA erreichen und die für mehr als 20 Jahre.Aktuell werden derartige Unternehmen mit dem 6-fachen des EBITDAs gehandelt:Somit kommen die Fondsmanager beim Betrieb der ersten Mine alleine auf einen fairen Wert von rund 600 - 700 Millionen AUD für die Firma. Nach den Kapitalmaßnahmen kommt SALT LAKE auf knapp 300 Millionen AUD Börsenwert.Somit kaufen sich die Fonds einen potenziellen "Verdoppler" ins Depot, basierend auf der ersten Mine. Wie wir aber wissen, hat Salt Lake nicht nur dieses Projekt, sondern 8 (!) weitere in Westaustralien. Es ist also kein "One-Hit-Wonder", sondern eine potenzielle Wachstumsmaschine! Läuft Mine Nr. 1, kann Nr. 2 und Nr. 3 folgen.Die Chancen, dass Salt Lake in einigen Jahren der größte Düngemittelproduzent in Westaustralien ist, erscheint mir recht gut und dann reden wir vermutlich von ganz anderen Bewertungen!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.