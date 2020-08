Doug Casey und Rick Rule über die größere Depression und das Schicksal der Weltwirtschaft

War die aktuelle Pandemiekrise nur der Auslöser für einen ohnehin unausweichlichen Zusammenbruch der Wirtschaft? Diese Frage stellt sich David Lin von Kitco News im jüngsten Interview mit Doug Casey, Gründer von Casey Research, und Rick Rule, Präsident von Sprott U.S. Laut den Finanzexperten existieren seit Jahren fundamentale Probleme nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Gesellschaft im Allgemeinen."All die wirtschaftlichen Probleme, die wir haben, wurden im Wesentlichen durch staatliche Eingriffe in die Wirtschaft und in das Leben der Menschen verursacht, und COVID hat ihnen die ideale Gelegenheit geboten, sich so weit wie nur menschlich vorstellbar einzumischen. Die größere Depression wird daher schlimmer aussehen, als selbst ich gedacht habe", erklärt Casey.Zwar existierten die wirtschaftlichen Probleme bereits seit Jahren, doch die Aktienmärkte hätten dies nicht widergespiegelt. Vor 2020 erlebten die US-Aktien den längsten Bullenmarkt ihrer Geschichte. Doch auch ohne die Corona-Krise hätte sich die Rallye nicht dauerhaft fortsetzen können, glaubt Rule.Weiter heißt es von ihm: "Ich glaube, dass wir infolge der zehnjährigen wirtschaftlichen Erholung nach 2008 einen Reset durchlaufen haben. Eine Erholung, die mehr mit künstlich niedrigen Zinssätzen und einem Übermaß an staatlich geförderter Liquidität zu tun hatte als mit Produktivitäts- oder Handelssteigerungen oder Erhöhungen des Privatvermögens."Mit Blick auf die Zukunft erklärt Rule, dass ungewöhnliche Geld- und Fiskalpolitiken zur neuen Norm werden könnten: "Die Konsequenzen und das Beispiel außerordentlich niedriger Zinssätze sind, dass die Menschen gezwungen sind, Geld auszugeben und zu spekulieren, anstatt zu sparen. Ist das eine gute Sache? Wahrscheinlich nicht, aber wir werden diese Inkonsistenzen in der Wirtschaft weiterhin sehen, solange wir gängige politische Reaktionen von der Regierung erhalten."© Redaktion GoldSeiten.de