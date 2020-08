Marc Lichtenfeld rät dringend zu Gold im Portfolio

Charlotte McLeod von The Investing News Network sprach jüngst mit Marc Lichtenfeld von Oxford Club über die Bedeutung von Gold im Investmentportfolio.Der Stratege erklärt im Interview, dass er Gold im aktuellen Makroumfeld als wichtigen Diversifikator für jedes Portfolio betrachte. Die Gelddruckpressen stünden nicht still und weltweit würden die Märkte mit Dollars, Yen und Euros geflutet. Die Zinssätze seien sehr niedrig und das enorme Gelddrucken wirke stark inflationär. Dieses Umfeld sei traditionell extrem positiv für das gelbe Metall.Laut Lichtenfeld müsse jeder selbst entscheiden, welche Allokation zum eigenen Portfolio passe. Insgesamt rät er aber zu einer vielfältigen Mischung, die Gold umfassen sollte. Zudem rät er Marktteilnehmern, sich vorher bewusst zu machen, welche Art von Investment sie eingehen möchten.Bei kurzfristigen Trades sollte man beispielsweise eine Ausstiegsstrategie haben und dieser auch folgen. Dazu erklärt er: "Seien Sie einfach vorsichtig, wenn Sie mit Gold spekulieren. Wenn Sie einen kurzfristigen Handel eingehen, seien Sie sich bewusst, warum Sie in diesen Handel einsteigen. Und wenn der Trade nicht funktioniert, dazu gibt es ein altes Sprichwort: Lassen Sie einen Trade niemals zu einem Investment werden. "Langfristige Anleger sollten sich dem Expertenrat zufolge allerdings nicht von Preisrücksetzern verunsichern lassen. "Wenn Sie ein langfristiger Investor sind, planen Sie, langfristig daran festzuhalten, um Ihr Portfolio zu diversifizieren. Lassen Sie sich nicht durch eine kurzfristige Bewegung des Marktes abschrecken."© Redaktion GoldSeiten.de