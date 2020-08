Portfoliomanager: Gold ist größere Blase als Tech-Aktien

Matt Orton, Portfoliomanager bei Carillon Tower Advisers, outete sich in einem Interview jüngst als deutlicher Goldkritiker. Dies berichtet Bloomberg . Seiner Meinung nach ist Gold durch die diesjährige Kursrallye zu einer größeren Blase geworden als die Tech-Aktien.Laut Orton, der Tech-Aktien gegenüber bullisch eingestellt ist, habe der Goldpreis sich von seinen Fundamentaldaten entfernt. Die enormen Zuflüsse in den Goldmarkt zeigen ihm zufolge, wie viel Enthusiasmus existiere und wie viel Spekulation stattfinde."Alle reden über die Blase bei den Technologieaktien", aber der Technologiesektor "steigt, weil viele dieser Unternehmen während Covid ihre Marktanteile steigern konnten", so Orton. Die Technologiefirmen hätten zudem starke Gewinne verzeichnet, was eine bessere Sichtbarkeit ihres Wachstumsprofils ermögliche. Die Goldrallye könnte laut Orton dagegen "völlig entgleisen", sobald die Risikofaktoren die Anleger in sichere Häfen treiben, darunter niedrigere Zinssätze und der schwächere US-Dollar, nachließen.© Redaktion GoldSeiten.de