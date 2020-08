Seahawk Ventures ändert Namen zu Seahawk Gold Corp.

Seahawk Ventures Inc. gab am Freitag bekannt, dass sich der Name des Unternehmens zum morgigen 1. September zu Seahawk Gold Corp. ändern wird.Im Rahmen der Namensänderung ändert sich die CUSIP-Nummer zu 81202L109 und die ISIN zu CA81202L1094. Das Kürzel der Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange "SHV" bleibt unverändert bestehen.© Redaktion MinenPortal.de