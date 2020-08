Wenn die Finanzblasen überall langsam anfangen zu platzen, wird der Markt erkennen, dass Silber ein besseres Investment ist. Dies wird den Silberpreis auf Niveaus steigen lassen, die den letzten Rekord bei 50 USD unbedeutend erscheinen lassen werden. Die Frage ist nicht ob, sondern wann.Darüber spreche ich im meinem jüngsten Videoupdate "Silber ist das bessere Investment: Überall Massive Finanzblasen". In dem Video erkläre ich, warum der Handel am letzten Tag in August einen bedeutenden Trend für den Start in den Monat September festlegen könnte. Sollte Silber über 28,50 USD schließen können, wird dies eine viel positivere technische Bewegung des Metalls Richtung 30 USD einleiten.In dem Video zeige ich zudem, dass der Silberpreis drei schöne Ausbrüche verzeichnet hat und dass bei 28 USD ein möglicher weiterer Ausbruch folgen könnte. Nochmals, der Handel an den US-Märkten wird voraussichtlich den Trend für September bestimmen.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 30. August 2020 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.