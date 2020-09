Gold- & Silber-ETFs: Das Kleingedruckte

Es sind aufregende Zeiten für Gold- und Silber-ETFs. Kürzlich berichtete Bloomberg, dass die metallgedeckten ETFs dieses Jahr Bullion im Wert von mehr als 50 Milliarden Dollar angesammelt haben. Und der NASDAQ zeigt, dass der iShares Silver Trust (SLV) in den vergangenen 12 Monaten Zuflüsse von 188,2 Millionen Dollar verzeichnete.In den Schlagzeilen wird freudig über eine goldene Gelegenheit und die größte Cash-Maschine der ETFs geredet, was das Goldfieber 2020 weiter ankurbelte. Ebenfalls verstärken sie die existierende FOMO (Fear of Missing Out), die das Interesse von Robinhood-Trader an GLD und SLV - den beiden Giganten unter den metallgedeckten ETFs - ankurbeln könnte. Es ist klar, dass eine Menge Leute auf den ETF-Zug aufgesprungen sind. Und es ist wahrscheinlich, dass auch viele andere dies tun werden. Doch bevor Sie diesen Zug betreten, gibt es einige Dinge, die Sie in Betracht ziehen sollten.Das ist richtig, Sie besitzen einen Anspruch auf die Organisation, die das Metall hält, nicht auf das Metall an sich. Die meisten Fonds bieten keine Einlösung in physisches Metall und diejenigen, die das tun, verlangen hohe Einlösekosten. Und während ETF-Vehikel ein gutes Werkzeug für kurzfristige Trader sein können, so bieten sie nicht denselben Schutz wie der direkte Besitz von Gold und Silber. Die meisten Edelmetall-ETFs sind darauf ausgelegt, den Dollarpreis von Gold und Silber nachzuverfolgen. Arbitrage zwischen den Aktien des Fonds und dem Metall an sich ermöglicht es dem Fonds, den Metallpreis nachzuverfolgen.Das Gegenparteirisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass die andere Partei in einer Investitions-, Kredit- oder Handelstransaktion nicht ihren Teil der Vereinbarung einhält und ihren vertraglichen Pflichten nicht nachgeht. Das Gegenparteirisiko bei physischen Edelmetallen ist extrem niedrig. Gold und Silber können nicht insolvent werden.Bullion wird niemals in Zahlungsverzug geraten. Dies gilt für jedes Metall, das Sie zu Hause halten. Wenn Sie Ihr Metall im Garten vergraben, dann gibt es kein Gegenparteirisiko. (Auch wenn es andere Arten von Risiken gibt, wie Verlust, Diebstahl und fehlende Versicherung.) Doch sobald man zurück ins Territorium von Gold als eine Investition zurückkehrt, existiert Gegenparteirisiko. Und schlaue Investoren sollten dieses evaluieren.Die Lagerung von Gold und Silber in einem professionellen Tresor? Das Lagerunternehmen stellt ein Gegenparteirisiko für Ihre Assets dar und bringt daher etwas Risiko mit sich. Doch dieses ist sehr gering. Und transparent, laut der Vereinbarung, die sie mit dem Unternehmen abgeschlossen haben.Und so, wie es keine Gratis-Mahlzeit gibt, gibt es auch keinen risikofreien Ertrag. Wenn Sie einen Ertrag auf etwas erhalten, dann bedeutet dies, dass sie etwas Risiko auf sich nehmen. Unserer Ansicht nach ist nichts Falsches an Risiko. Solange es kontrolliert ist, transparent angegeben wird und Investoren kompensiert werden. Wenn das Gegenparteirisiko unklar ist - oder nicht angemessen angegeben wird - dann wird es schwierig, eine Investition effektiv zu evaluieren.Investoren können das Niveau an Gegenparteirisiko eines ETF via seiner Werbung evaluieren. Was wir kürzlich getan haben. Dafür haben wir die Werbung des SPDR Gold Shares (GLD) hergenommen. Und die Ergebnisse waren ziemlich interessant. Kurz gesagt: Wir haben auch einige andere ETFs betrachtet und erlebten dort keine Informationsschnitzeljagd wie beim GLD. Doch die Lektion ist herbei, dass man nie wissen kann, wie transparent die Struktur eines ETFs ist, bis man nicht versucht hat, das Kleingedruckte zu lesen. Und zweitens: Um einen ETF über die Gegenparteirisiken hinaus zu evaluieren, sollten Sie diesen Artikel auf Investopedia betrachten. Auch wenn der Fokus auf ETF-Liquidierung liegt, so ist der Abschnitt über die Evaluierung eines ETFs hilfreich.© Keith WeinerDer Artikel wurde am 26. August 2020 auf www.monetary-metals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.